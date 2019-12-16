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Сусід по комуналці напав на 92-річну блокадницу і забрав у неї останні гроші і продук

16.12.2019

Сосед по коммуналке напал на 92-летнюю блокадницу и отнял у нее последние деньги и проду

Сусід по комуналці напав на 92-річну блокадницу і забрав у неї останні гроші і продукти

Жителька блокадного Ленінграда піддалася нападу в Ленінградській області. До неї застосував фізичну силу і пограбував сусід по комунальній квартирі, повідомила офіційний представник МВС РФ Ірина Вовк.

Відзначається, що 28-річний кривдник 92-річної жінки вже затриманий.

Інцидент стався під Гатчиной. Чоловік зайшов до пенсіонерки в кімнату, побив і, захопивши продукти харчування, особисті речі, мобільний телефон та 1700 руб., зник.

Розбійник був затриманий в найкоротші терміни, на нього завели кримінальну справу. Викрадене повернули господині.

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