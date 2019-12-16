Чому Сталін сказав би спасибі WADA

Замість гонки за спортивними рекордами треба перемагати там, де це дійсно важливо: в економіці, охороні здоров’я, освіті, науці.

2019 рік закінчився для російського спорту повним конфузом. Прийнято рішення про виключення Росії з усіх великих спортивних змагань, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, строком на чотири роки. А наші футбольні клуби (футбол у нас на особливому рахунку) з тріском вилетіли з міжнародних кубків, програючи мало не всі матчі пересічним командам з європейського глушини. Судячи з усього, слізну апеляцію Росії з приводу відсторонення високі інстанції відхилять, а наш футбол, стрепенувшись після Чемпіонату світу — 2018, буде плавно відкочуватися на задвірки…

Є країни, які не претендують на високі спортивні досягнення. Наприклад, Індія, наш партнер по БРІКС. Ця країна зовсім не париться з-за того, що у неї майже немає олімпійських чемпіонів. Зате Індія більше, ніж Росія, витрачає на космос. Ліки з Індії продаються у всіх російських аптеках. А прибуток від офшорного програмування в Індії перевищують експортні доходи «Газпрому». Що стосується «м’якої сили» і національної культури, то індійські фільми окупували ринок Азії, в тому числі пострадянських середньоазіатських республік.

Індії не байдужі питання національного престижу, інакше там не було б такого бурхливого економічного зростання, але вона вважає, що цей престиж досягається аж ніяк не спортивними досягненнями. Росія чомусь вважає, що спорт — найкращий індикатор потенціалу держави, а спортивні перемоги — найшвидший спосіб підняти його рейтинг і викликати шанування конкурентів. До речі, не виключено, з-за цього священного догмата Росію і б’ють санкційної батогом.

Спорт займає надмірне місце в системі державних пріоритетів Росії. Це один з найбільш стійких шаблонів, які стали спадщиною радянської епохи. Протистояння двох світових систем в розумінні наших ідеологів поширювалося на всі сфери буття. У 1950-1960-ті роки ми першими запустили супутник, а важкоатлет Юрій Власов виявився сильнішим непереможного Пола Андерсона. Ми побудували атомний криголам і атомну електростанцію, а Валерій Брумель стрибнув вище світового рекордсмена Джона Томаса. Ми запустили людини в космос, а збірна легкоатлетів здійснила диво, перемігши в матчі суперменів із США.

Ми складали красиві байки про чемпіонів. Стрибун Брумель перед світовим рекордом весь ранок провів в Третьяковській галереї і особливо довго — в залі Шишкіна. Перший поет радянської епохи Євген Євтушенко, який говорив, що віршування навчався у футболу, захоплено писав:

Здоров’я допінгом вынувши, Спортсмену доводиться там Тіло своє до фінішу Тягнути в угоду ділкам. А наш спорт увійшов в будні, Люблять його скрізь. Спорт — це вірний супутник, Найкращий помічник у праці.

О часи, о звичаї! Сьогодні кожна строчка в цих виршах здається їдкою сатирою, а тоді сприймали за чисту монету.

Зараз час раціоналізму. Казок не складають, рожеві окуляри давно на звалищі історії. Всі розуміють, що спорт — це професія, де крутяться величезні гроші. Ідеологія, як і раніше в ціні, але вона повинна бути підкріплена фінансовими потоками. Радянські спортсмени навіть після неймовірних перемог жили скромно. Тому після Перебудови наші чемпіони на чолі з Іриною Родніної і В’ячеславом Фетисовим подалися на Захід. Зараз держава не шкодує коштів на великий спорт. Навіть переманює під російський триколор іноземних зірок. Після обвальних санкцій і відсторонення від великих змагань постає резонне питання: скільки грошей Росія витратила даремно? Просадили, як в казино, поставивши волею шахраюватих чиновників на краплену карту?

Згідно федеральному бюджету, на спорт в Росії виділяється близько 70 мільярдів рублів щорічно. З них значно менша частина йде на масовий спорт — близько 10 мільярдів. Але є ще великі компанії, які знаходяться під контролем держави — «Газпром», «Норільський нікель», «Роснефть», «Лукойл», ” ВТБ ” та інші, вони забезпечують найбільш витратні витрати в ігрових видах спорту, на кшталт «Зеніту» і «Спартака». Треба зауважити, що якщо на Заході футбол, баскетбол, хокей або бейсбол і т. д. є прибутковими підприємствами, а інакше йдуть по світу, то в Росії вони з багатьох причин є збитковими, але підтримуються знову ж таки з міркувань національного престижу.

Бухгалтерія великого спорту — таємниця за сімома печатками. Ніяка Рахункова палата і близько до цих засіках не наближалася, бо завдання поставлені стратегічні, майже мобілізаційні. Перемога будь-якою ціною, щоб тремтіли під звуки нашого гімну. Якщо ми нещадно, незважаючи на те, що WADA розглядає нас в лупу, химичим з допінгом, важко уявити, що відбувається з грошовими потоками, до яких міжнародним чиновникам справи в принципі немає, а для наших аудиторів це непідсудна стаття.

За моїми оцінками, якщо інтегрувати бюджетні та комерційні витрати, на великий спорт в рік Росія витрачає не менше 1-1,5 трильйона рублів. B при ВВП в 100 трильйонів рублів. Тобто кожен рік замість великого спорту Росія могла б будувати 5-6 Кримських мостів. Або дві швидкісні магістралі М-11 Москва — Санкт-Петербург. Або сто мостів через Лену в Якутії, на який багато років не знаходиться грошей. Нагадаю, федеральні витрати на охорону здоров’я становлять 500 мільярдів рублів, консолідовані -3,6 трильйона.

Після того, як апеляція буде відхилена, підніметься могутній хор патріотів з капустою в бороді і віллами на красивих європейських озерах, изрыгающий прокльони на адресу русофобів. Але вже пізно рвати на собі тільняшку. Не треба було з кращого марнославства перевертати піраміду національних пріоритетів і вибирати другорядні цілі, просто тому що вони виглядають ефектно і легше досягаються. Треба б нам сказати спасибі МОК і WADA. Та накласти на себе епітимію. Поки не вилікуємо старих, не влаштуємо всіх сиріт, не полетимо на Місяць, як обіцяли наші лідери неодноразово, — в Олімпіаді не беремо участь.

Ми з ностальгією згадуємо сталінську індустріалізацію. Але тоді СРСР перебував поза світового спорту. І ми не відволікалися на дрібниці. Але перемагали там, де насправді це було важливо. Охорона здоров’я, освіта, наука, соціальні гарантії. І, перш за все, економіка, яка росла в СРСР без всяких Ден Сяопинов.

А спорт — це ерзац-перемога, імітація успіху, вовча яма і фейк. Адже у нас тепер за законом за фейк карають. Чи потрібний фейк — це нагорода?