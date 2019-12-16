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Естонський міністр назвав прем’єра Фінляндії «колишньої продавщицею» і згадав Леніна

16.12.2019

Эстонский министр назвал премьера Финляндии «бывшей продавщицей» и вспомнил Ленина

Міністр внутрішніх справ Естонії та голова Консервативної народної партії (EKRE) Березень Хельма назвав нового прем’єр-міністра Фінляндії Санну Марін «колишньої продавщицею», передає РИА «Новости» з посиланням на радіостанцію TRE Raadio.

 

Хельма заявив, що у нього «волосся стає дибки» від ситуації в Фінляндії, і спробував згадати слова Володимира Ульянова-Леніна про те, що «будь-яка куховарка може стати міністром, чи як він там висловився».

 

За словами естонського міністра, у Фінляндії «продавщиця піднялася до прем’єра». Він також назвав інших членів фінського уряду «вуличними активістами і неосвіченими людьми», не уточнивши, про кого йде мова, і засумнівався в тому, що новий склад уряду зможе відстояти державні інтереси».

 

Нагадаємо, у вівторок парламент Фінляндії проголосував за призначення 34-річної Санни Марін на посаду прем’єр-міністра. Лідери всіх інших правлячих партій також жінки, і тільки однією з них більше сорока років. Всього в уряді Марін 12 посад міністрів займають жінки та 7 — чоловіки.

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