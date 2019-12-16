В Сумах побили “Слугу народу” (фото)

Нардепа від “Слуги народу” Михайла Ананченка побили біля його дому у Сумах. Про це повідомляє паблік “Новина”

“Такі зухвалі дії я пов‘язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні…”, – написав Ананченко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство по відношенню до народного депутата України) КК України. Розпочато комплекс невідкладних слідчо розшукових заходів.