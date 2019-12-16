Фінське диво: як жінки захопили владу в Фінляндії

Однією з головних новин тижня стало призначення на посаду прем’єр-міністра Фінляндії 34-річної Санни Марін — самого молодого політика на цій посаді в історії. Виявилося, що всіма фінськими політичними партіями керують молоді жінки. Forbes Woman з’ясував, чому саме Фінляндія стала країною перемігшого фемінізму на найвищому рівні

У ці дні в чергу за інтерв’ю з прем’єр-міністром Фінляндії Санної Марін вишикувалися близько 200 провідних світових ЗМІ. Чому? Тому що глава фінського кабінету міністрів — жінка і їй (всього) 34 роки. Здавалося б, отшумело #metoo, Хіларі Клінтон мало не стала президентом США, в європейській політиці жінки і зовсім стали часто з’являтися — в тому числі і на президентських посадах, причому в таких країнах, де цього можна очікувати найменше.

Однак Фінляндія зуміла здивувати. Жінки — глави всіх п’яти партій урядової коаліції і ключові міністри. При цьому чотирьом з них немає й сорока років. Трохи особняком — їх старша колега, 55-річна Ганна-Майя Хенрікссон, голова Шведської народної партії, присутня у фінській політиці багато років. Це уряд — друге поточної парламентської каденції, сформований коаліцією лівих партій після серйозної кризи, викликаного двотижневої страйком пошти.

Як так вийшло — в особливості з прем’єром? Санна Марін — не популістка (вона являє помірно ліву соціал-демократичну партію, одну з найстаріших у фінській політичної історії), не «залітний» харизматик, не «політичний бройлер» з тих, що вступають в партію мало не зі шкільної лави, не спадкоємиця «політичної династії». Вона в повному розумінні цього слова «з народу».

Склад нинішнього фінського уряду, звичайно, можна пояснювати кон’юнктурою, «модою на фемінізм», «піаром» для виборців або, по-старому, цинічними припущеннями про особисте життя молодих жінок. Але відповідь лежить трохи глибше — в історії фінської політики.

Мандрівні служниці, грамотність і національний підйом

Характер фінської жінки формували малонаселена країна, важка праця і грамотність. Свобода дозволяла безприданниці піти з батьківського хутора в служниці. Нерідко вона працювала при багатих будинках до тридцяти років. Накопичивши посаг, вона підшукувала чоловіка молодше себе, і, забезпечивши своє майбутнє, спокійно народжувала дітей. У XIX столітті, після декількох років голоду, багато сімей подалися в міста. Жінки пішли на фабрики. Стали з’являтися перші дитячі садки. Одночасно почався національний підйом. Працьовита і освічена фінська жінка стала одним з його символів. Перший міністр-жінка, Миина Силланпяя, увійшла в фінське уряд в 1926 році. Правда, після цього був двадцятирічний перерву, почасти пов’язаний з війною.

Фінляндія 600 років була частиною Швеції більш 100 років — частиною Росії. Тільки після 1917 року тут остаточно склалася національна політична еліта. В молодій та бідній аграрній країні межі між класами суспільства були більш проникні. Соціальні ліфти не простоювали. Ставало все більше працюючих жінок і жінок-підприємниць, які починали природним чином замислюватися про захист своїх інтересів. Політика у Фінляндії ніколи не вважалася ні «брудною справою», ні «долею обраних», швидше за покликанням (до речі, високу зарплату в €7000-10 000 отримують тільки депутати парламенту і міністри, муніципальним депутатам виплачують невеликі компенсації за участь у засіданнях). У 70-ті роки, час урбанізації, масштабних соціальних реформ і технологічних проривів, в уряді працювали по 2-3 жінки-міністра. В 80-е, період економічного буму, кількість міністрів-жінок стало зростати з кожним наступним урядом. У важкі для фінської економіки 90-е міністром оборони Фінляндії була Елізабет Ренн, спікером парламенту — Риитта Уосукайнен, а міністром закордонних справ — Тар’я Халонен.

Жінки не тільки в політиці, але і бізнесі

Серед зарубіжних аналітиків ходить версія, що на гендерну рівноправність у фінській політиці впливають так звані квоти на обов’язкове членство жінок у радах директорів великих підприємств. І, дійсно, частка жінок у верхньому ешелоні фінської менеджменту становить, згідно з останнім звітом Deloitte, 31,6% — за часткою жінок-керівників у великому бізнесі Фінляндія 4=му місці в світі. Але ніяких законодавчо встановлених квот на кількість жінок у радах директорів у Фінляндії немає, не було і не передбачається. Є рекомендації з розробки статутів компаній з метою розвитку diversity. Але це не державні акти. Рекомендації складені громадськими об’єднаннями підприємців та асоціаціями комерційних підприємств зразок Торгової палати та Асоціації підприємців. Завдяки їм представництво жінок у радах директорів, дійсно, істотно зросла з 2003 року. При цьому в групі менеджерів вищої ланки у віці до 40 років жінок істотно більше, ніж у такий же групі керівників старшого віку. Це збігається з віком ключових міністрів уряду і останніми тенденціями в політиці.

Але це не цілком корелює з загальною демографічною динамікою фінської політики, де 30%-й поріг жіночого участі в уряді був досягнутий уже у 90-ті роки, завдяки чому у нинішніх жінок-політиків з’явився вибір рольових моделей. Позитивному ставленню до молодості сприяє і популярність культури стартапів. Втім, фінська політика почала «молодіти» вже з 70-х років: вік міністрів (правда, чоловіків) бував тоді й менше 30 років. Певна заслуга у цьому належить легендарному політичного довгожителю президенту Кекконену. Він шанував талановиту молодь — і не тільки політично активну.

Глибинні причини, природно, лежать в демографічних зрушеннях і зміни комунікацій. Звичайно, називати молодих політиків хіпстерами і «инстаграммерами» — несерйозно, хоча твітять всі, а міністр фінансів Катрі Кулумни охоче публікує фотографії в инстаграме. Просто за 10 років, що минули після економічного спаду 2008-2009 років, у Фінляндії оформилася нова категорія виборців. Це молоді, активні та свідомі городяни, чиї цілі в житті не вичерпуються хорошою освітою, гарною роботою і достатком. Особливо помітні молоді жінки з вищою освітою, які навчалися в школі, гімназіях і профколледжах в ті часи, коли загальний дискурс рівноправності проявився у шкільній програмі. Для них професійні досягнення жінок стали базовою нормою.

Є і другий фактор: загальнодоступність політичного процесу. Фінська політика і завжди-то була не надто далека від народу (інший раз можна привітатися з президентом в супермаркеті або наткнутися на міністра в поїзді), але розвиток соціальних мереж дало можливість миттєвої і прямого зворотнього зв’язку. Бар’єри зникли. І в цій безбар’єрного, не обмеженої рамками «читацьких думок», публічних дискусій і передвиборних зустрічей суспільно-політичному середовищі проявили себе як махрові популісти, так і політики нової хвилі.

Хто вони — ці жінки?

1. Санна Марін, 34 роки

Розповідаючи про главу уряду Санні Марін, преса любить наголошувати, що вона — дочка двох мам, тобто зростала до «райдужної» сім’ї. Сім’я була бідна (для любителів спекулювати на темі сексуальних меншин: родина самої Санни Марін — цивільний чоловік і маленька донька Емма). Перші роки життя Санна провела в Весала, спальному районі Гельсінкі (він і досі вважається не дуже благополучним), кочуючи по знімних квартирах, а в школу пішла вже у Пірккала, передмісті Тампере.

Вона не була відмінницею, але, за словами вчителів, чіпко засвоювала те, що її по-справжньому цікавило, не лізла за словом в кишеню і завжди цікавилася громадськими питаннями. Її дуже вразило те, що в ті, ще недавні часи її двох улюблених мам не вважали справжньою родиною, тому рівноправність стало для неї хворим питанням.

Ще одна улюблена пресою і коментаторами в соцмережах деталь — робоче резюме Санни Марін, де в числі іншого вказана робота продавцем на касі.

Показовіша її партійна біографія. При відсутності передумов в сім’ї Санна — свідомо політизований людина. Соціал-демократів вона обрала своєю партією в 2006 році, свідомо завдяки їх за те, що багато в чому ними створена система освіти стала для неї трампліном. Санна починала в молодіжній організації партії. А от досвіду нечистоплотної внутрішньопартійної політичної конкуренції, «підсиджувань» і поразок досі не було, принаймні, за її словами (втім, такі речі на публіку зазвичай не виносять). У міській раді Тампере, куди її обрали у 2012 році 826 голосами, її взяли під крило старші товариші, і ризикнули висунути у голови міськради. У фінських партіях, особливо при наявності у політика потенціалу, його не прийнято «топити» або «засувати». Навіть початківець, але приносить голоси політик — цінність. Йому надають підтримку, причому не тільки моральну: такий кандидат отримує можливість хоча б частково провести свою виборчу кампанію в рамках спільної кампанії за партійний рахунок. Це суттєва підмога: адже вартість більш або менш якісної кампанії в середньому становить €5000-10 000, і нерідко на кампанію беруть кредит та/або оголошують збір коштів.

Хід з висуненням Санни у голови міськради виявився козирним і для неї, і для партії, яка вже страждала від відсутності свіжих осіб: її популярність зросли за рахунок прямих трансляцій із залу міськради, де вона, знову ж, не лізла за словом в кишеню. Хітом стало обговорення проекту по поверненню в Тампере трамвайних ліній. Зараз їх вже щосили будують. Санні пророкували і пост бургомістра Тампере, але від цієї перспективи вона, подумавши, відмовилася на користь великої політики. Всередині партії Санні довелося поборотися лише за прем’єрське крісло з Антті Линдтманом — теж молодим політиком, але більш помірного традиційного спрямування, який несподівано заявив про свої претензії на прем’єрський пост. Але і попередні опитування, і внутрішньопартійне голосування були на боці Марін.

2. Марія Охисало, 34 роки

Міністр внутрішніх справ, голова Партії «Зелених» Марія Охисало удостоїлася від політичних супротивників титулу «крижана принцеса» — втім, тільки з-за зовнішності. Вона «землячка» Марін — родом зі східного Гельсінкі, який вважається «бідним», дитина молодих і спочатку не надто відповідальних батьків. Батько пив, і однорічна Марія навіть одного разу опинилася разом з матір’ю в притулку для жертв насильства. У результаті її виховувала мама, потім — мама і вітчим, і жили вони скромно. Відмінне навчання привела її в академічний світ, де серед дітей професорів вона спочатку відчувала себе не дуже «своєю».

Предметом її досліджень і її спеціалізацією в політиці стало те, що вона знала з дитинства: бідність. У політичній дискусії вона підкреслює ризик раптової бідності»: в индивидуалистическом суспільстві серйозна хвороба, психічний розлад або інший трагічний поворот можуть залишити ще вчора процвітаючого громадянина без роботи. Зараз Охисало — більш ніж забезпечена людина, її чоловік є топ-менеджером нафтового трейдера NEOT, що, правда, спровокувало звинувачення в лукавстві: адже «зелені» «проти нафти».

Головою «зелених» Марія стала з другої спроби: у 2017 році пост «відбив» Тоуко Аалто. У ньому хотіли бачити компроміс між екологічним радикалізмом і традиційною політикою, і магніт для виборців. На це працювала і зовнішність: чарівний майже двометровий чоловік з густою бородою. На жаль, Тоуко не впорався — «вигорів». Марію обрали його заступником, хоча вона навіть не була тоді членом парламенту. Через парламентські вибори 2019 року «Зелених» успішно провів «технічний голова», політик з великим досвідом Пекка Хаавісто (нині міністр закордонних справ Фінляндії), але після цього Марія була обрана головою партії практично без конкурентів.

В цілому «зелені» — партія швидких кар’єр і політичних прецедентів: ще 20 років тому в їх рядах в політику увірвалася Ганні Синнемяки, чия біографія багато в чому нагадує біографії членів нинішнього уряду (нині вона — заступник бургомістра Гельсінкі).

3. Чи Андерсон, 32 роки

На їх фоні міністр освіти Чи Андерссон виглядає більш досвідченою: партію «Лівий союз» вона очолює вже з 2016 року і з тих пір була один раз переобрана на посаду голови. Її обрання головою, мабуть, було спробою врятувати партію після провалу на виборах 2015 року, і спроба виявилася вдалою. Чи відрізняється від Санни і Марії тим, що їй не потрібні «соціальні ліфти». Дочка шведомовних інтелігентів з університетського Турку навчалася у рідному місті на рідному шведською мовою (спеціалізація — міжнародне право). Політика в будинку була постійною темою обговорення.

Чи — свого роду «Пеппі Довгапанчоха» від політики. Вона була в фокусі преси ще з часів головування в молодіжній організації партії в 2011 році, і ніколи не боялася публічних перепалки з опонентами. Її особиста популярність і «збори» голосів не йдуть ні в яке порівняння з стійким, але невеликим рейтингом її партії — 24 404 відданих за неї голоси в окрузі на парламентських виборах 2019 року стали другим результатом по країні. Структурна проблема «Лівого союзу» — цю партію «зібрали по засіках» після розвалу СРСР і супутнього кризи партій комуністичного спрямування. Вона до цих пір не цілком знайшла своє місце у фінському політичному процесі: ліві занадто радикальні для соціал-демократів, занадто «соціалісти» для «зелених», і занадто «ідеалісти» в цілому. Зате на тлі партії Чи знайшла своє обличчя, покликання, справа життя і перетворилася в ходячий«бренд». Сама вона називає себе «соціалістом», поділяє установки марксизму і підтримує рівну військову обов’язок для чоловіків і жінок. І угода про безвізовий в’їзд з Росією.

4. Катрі Кулмуни, 32 роки

Катрі Кулмуни, міністр фінансів — єдиний «сільський житель» в уряді, втім, і це умовно. Вона дійсно вийшла з селянського роду, історія якого нараховує близько 400 років, але життя її була пов’язана з містами фінської півночі. Катрі — саме втілення партії центристів (колишньої Аграрної партії): традиційної, помірною і «сімейної» в тому розумінні, що в неї вступають сім’ями, голосують поколіннями і політикою займаються теж поколіннями. Катрі — «політичний бройлер». Її справжній зліт почався з дзвінка Пааво Вяюрюнен, ветерана центристської політики. Він запросив її бути своїм прес-секретарем, і під час різних кампаній об’їздив з нею весь північ. Заодно з ним «надокучила» і Катрі — тому, коли вона вийшла на перші вибори, вона була для виборця «своєю». У якийсь момент Вяюрюнен втратив вплив, але на Катрі Кулмуни це вже вплинути не міг. З неї катастрофічно втрачає популярність центр пов’язує своє майбутнє — до такої міри, що на виборах голови партії її внутрішню кампанію вели і вибудовували найбільш досвідчені партійні піарники. Вони, на думку преси, багато в чому створили Катрі образ «людини з глобальним мисленням і глибокими корінням», що й допомогло їй перемогти з помітною перевагою конкурента-чоловіка. Втім, перш, ніж «осідлати хвилю», Кулмуни десять років працювала на свою репутацію на різних партійних посадах. До речі, і в її трудовій біографії знайдеться «каса»: робота в ресторані швидкої їжі «Хесбургер».

Нормальний еволюційний процес

Помітною відмінністю всіх чотирьох молодих жінок вже навіть від колег політиків «за 40» стала зміна моделі роботи і публічності. Фінські жінки досить довго йшли «чоловічої» моделі роботи в політиці, коли «людське» і «сімейне» залишалося за бортом офіційного іміджу. Голови-жінки в багатьох партіях бували й раніше — тих самих соціал-демократів не так давно очолювала Ютта Урпілайнен, яка зараз продовжує кар’єру в якості комісара ЄС. Але виборець сприймав їх як «майже чоловіків, але в спідницях».

В останні 10 років жінки-політики відмовилися від «чоловічої» моделі, замкнутої на роботу та ефективність. Виявилося, що у них є особисте життя, діти, психологічні травми, мрії і невдачі, вони навіть можуть виглядати безглуздо (Чи Андрессон папараці одного разу так і зовсім «піймав» п’яної), але це не заважає їм бути політиками. В якійсь мірі жінки десакралізували політику, відмовившись приносити їй звичайні жертви. Зате вони привнесли в політику свій життєвий досвід. А вони всі виросли в 90-ті — роки економічної кризи і втрати суспільних орієнтирів, коли можновладці маніакально вірили в «ефективну економіку», головним чином, в урізання соціальних витрат. Для жінок-політиків нової хвилі характерно мислення, засноване на цілісності сприйняття та емпатії. Це і знаходить відгук у виборців, які вже готові і голосувати за своїх ровесниць, і підтримувати їх, і пов’язувати з ними своє особисте майбутнє, тому що його легко довірити людині, який схожий на тебе і розуміє, що тебе хвилює.

У Фінляндії вже давно говориться про те, що партійна політика традиційних демократій переживає кризу. Криза багато в чому пов’язаний з відсутністю стратегічного бачення розвитку держави, Євросоюзу і глобального світу. Криза проявляється у зростанні популізму, падіння інтересу молоді до виборів і численних навколополітичних скандалах. Фінляндія — не виняток. При цьому традиційні партії активно шукають способи оновлення. На даний момент «ефективні менеджери», які намагалися протягом останніх 20 років перетворити соціальна держава Фінляндії в «самоокупною підприємство» з суто економічними цілями розвитку, зазнали невдачі, тим самим частково девальвувавши і сам архетип чоловіка-політика. Тому поява на ключових постах енергійних, компетентних та нестандартно мислячих жінок, не пов’язаних, як політики старшого покоління, традиційними відносинами «купівлі-продажу», читається як спроба змінити політичну традицію — перейти від звичних тактичних компромісів і політичних «проектів» до політики, коректує насамперед соціальні, а не економічні процеси. У цьому сенсі зміна гендерної структури політичних партій не просто зрозуміло, але і виглядає природним еволюційним процесом: політику більше не хочуть сприймати, як «високе мистецтво» ні виборці, ні самі політики.