ФССП: Близько 3,4 млн росіян стали «невиїзними» з-за боргів

Число росіян, які в даний час не можуть виїхати за кордон через борги, за 2019 рік зросла більш ніж на 15% — до 3,4 млн чоловік.

Як передає РІА «Новости», про це розповів заступник начальника управління організації виконавчого провадження ФССП РФ Дмитро Шлунків.

За його словами кількість постанов про тимчасове обмеження на виїзд на 455,8 тис. перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

При цьому всього за 10 місяців 2019 року судові пристави обмежили виїзд 6,6 млн боржників. Це число перевищує показники аналогічного періоду на 1,9 млн постанов або на 41%.

Такими заходами судові пристави з січня по жовтень 2019 року змогли стягнути 104,2 млрд рублів боргів.