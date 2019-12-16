Іванющенко намагається закріпити за своєю фірмою родовище газу

Юрій Іванющенко – Юра Єнакіївський

Державна служба фінансового моніторингу перевірила на причетність до фінансування тероризму ТОВ «Інжинірингова компанія «Сфера плюс», яка видобуває газ в Івано-Франківській області. Ініціатором перевірки виступила Державна служба геології та надр, повідомляє видання «Наші гроші».

Перевірка «ІК «Сфера плюс» відбулася після того, як фірма

подала заявку в Держгеонадра на продовження терміну дії спецдозволу на

видобуток газу на Коломийському родовищі площею 137 га Спеціальне

дозвіл фірма отримала на п’ять років у січні 2015 року.

Журналісти відзначають, що власником «ІК «Сфера плюс» було

ВАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

«Нові технології», бенефіціаром якого зараз вказаний київський адвокат

Олександр Стельмах.

До цього директором фірми був Іван Аврамов — бізнес-партнер колишнього

народного депутата Юрія

Іванющенка, відомого як «Юра Єнакіївський». Стельмах також отримав

повноваження контролювати британські компанії Fieldlane Limited і Goodlight

Capital, які раніше були підконтрольні Іванющенко та Аврамов.

Після зміни влади «Нові технології» поступилися 50%

статутному капіталі «ІК «Сфера плюс» львівському ТОВ «Стандарт ойл ЛТД». Це фірму

контролює львівський бізнесмен Володимир Сваричевский, який був близький до

екс-заступнику голови Держгеонадра Максима Карпіна.

З 2002 року Сваричевский був помічником різних народних

депутатів з різних партій, останній раз — лідера «Свободи» Олега Тягнибока. За

даними ЗМІ, раніше належав до кримінальної угруповання «Рокеро», в яку також

входив Ігор Кривецький.

Раніше SKELET-info повідомляв, що законодавство Швейцарії дозволяє конфіскувати заморожені кошти Іванющенко, які були виведені з України.

До цього Міністерство внутрішніх справ України зняло з розшуку Іванющенко. Правоохоронці припинили його

розшук після того, як прокуратура Одеської області повідомила про закриття МВС

кримінального провадження проти нього.

Також повідомлялося, що Іванющенко намагається розморозити свої рахунки і

нерухомість в Швейцарії.