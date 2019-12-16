Погорів на хабарі екс-регіонал Осипенко повернувся на службу в Київоблрада

На роботу в Київську обласну раду повернувся колишній член «Партії регіонів» Ігор Осипенко, якого спіймали на великому хабарі. Політик був засуджений до 9 років в’язниці, але пробув у колонії менше року і був звільнений за станом здоров’я», пише портал «Антикор».

Осипенко став депутатом Київської облради від «Партії

регіонів» і за сумісництвом начальником управління культури і туризму

Київської облдержадміністрації у 2010 році. В обов’язки його департаменту,

зокрема входило узгодження генеральних планів населених пунктів.

«І ось в 2011 році до Осипенко прийшов представник Княжичів

Київської області, щоб узгодити план розширення меж села. Коли Осипенко

дізнався, що за новим планом село Княжичі отримає додатково 1200 га землі, то

прямо сказав, що для отримання позитивного висновку потрібно передати $240 000. Через

місяць представник Княжичів передав $240 000 посереднику Осипенко. Після

одержання хабара Осипенко та його посередник – якийсь Віктор Нестеренко – були

затримані співробітниками Служби безпеки України. У лютому 2012 року

Броварський міжрайонний суд Київської області визнав Осипенко винним за ч. 3

ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара у великому розмірі) та засудив до

9 років позбавлення волі. Крім того, суд заборонив йому обіймати посади,

пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та

адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, а також позбавив 4

рангу держслужбовця. Його спільника суд засудив до восьми років в’язниці», –

йдеться в матеріалі.

Тоді Осипенко захищав у суді голова Київської

обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. Він повідомив суду,

що особисто знає Осипенко ще з часів роботи в СБУ, де Присяжнюк обіймав

посаду заступника голови Служби безпеки, а Осипенко був директором Центру

культури при СБУ.

«Крім того, у Осипенко був ще один відомий покровитель –

нардеп від «Партії регіонів» і відомий акордеоніст Ян Табачник. За даними

журналістів телеканалу ТВІ, Табачник сам і через своїх представників

неодноразово виходив на слідчих з проханням не доводити справу до суду.

До речі, Осипенко також грає на акордеоні і в своїх інтерв’ю згадує про

Табачника, як про свого наставника і «батька», – пишуть журналісти.

Осипенко в СІЗО не пішов – суд вирішив, що до набрання

вироку в силу підписки про невиїзд буде достатньо. У червні 2012 року

Апеляційний суд Київської області підтвердив обвинувальний вирок Осипенко та

його співучаснику. Після рішення суду апеляційної інстанції вирок вступив в

законної сили та Осипенко повинен був відправитися в колонію.

«Через кілька тижнів після суду Осипенко спокійно заявив

журналістам, що не збирається відбувати призначений термін. «Я тюрми не боюсь,

але я туди не піду. Я сказав своїй мамі, я сказав всім: я позору в сім’ї не

хочу. Краще я вирішу самотужки це питання, і ніхто тоді не винен… Я

був позавчора на Троєщині, купив собі сумочку і мило, спаковался, тому я не

переживаю», — сказав Осипенко. І додав, що до рішення Верховного суду

планує залишатися на волі.

Як писав журналіст Мустафа Найєм, після рішення

апеляційного суду правоохоронці довгий час не могли «знайти» Осипенко,

щоб направити його в колонію. «В ніч з 7 на 8 вересня Ігоря Осипенко

таки затримали. Його привезли до Деснянського райвідділу міліції і, як годиться,

відправили до СІЗО, звідки він повинен був податися по етапу в колонію.

«Але! По дорозі в ізолятор старшина конвою отримав наказ

доставити «регіонала» не в СІЗО, а…в Київську лікарню швидкої допомоги.

Засудженого до 9 років хабарника помістили спочатку у відділення токсикології, а

потім перевели в інфекційне відділення», — повідомив журналіст. Коли слідчі

вимагали у керівництва лікарні надати діагноз Осипенка, «пацієнта»

у терміновому порядку перевели в Київську міську психоневрологічну лікарню

№1», – пише ЗМІ.

В прокуратурі Київської області прокоментували ситуацію

так: «Після вступу вироку в законну силу, а саме, з 14 грудня 2012

року Осипенко В. І. відбував покарання у Бориспільській виправній колонії і в

надалі 28 вересня 2013 року звільнений рішенням суду на підставі статті

84 КК України за хвороби».

Стаття, за якою Осипенко фактично амністували,

передбачає звільнення від покарання для тих, хто під час перебування в

в’язниці захворів на психічну хворобу, яка позбавляє можливості усвідомлювати

свої дії». Крім того, згідно КК, від покарання звільняється особа,

яка захворіла на іншу тяжку хворобу, яка перешкоджає відбуванню покарання.

«7 років про Осипенко нічого не було чутно. В 2016 році

своєму Facebook Осипенко скаржився, що йому «важко, немає роботи і навколо одне

засудження». Незважаючи на це та «жахливе здоров’я» він почав організовувати річкові

прогулянки по Дніпру, а також гастролювати зі своїм акордеоном. Влітку 2019

року Осипенко, мабуть, вирішив скористатися зміною влади і повернувся в

Київська обласна рада. В середині липня він влаштовується на посаду

помічника голови ради патронатної служби. Також його призначають заступником

начальника управління з питань комунальної власності та

житлово-комунального господарства виконавчого апарату Київської облради.

Управління, в якому працює учень Табачника, серед

іншого, займається питаннями оренди, приватизації, передачі та оцінки майна

населених пунктів Київської області; затвердженням фінансових планів підприємств

області; а також подачею пропозицій про призначення/звільнення керівників

підприємств і організацій області. Тому посада Осипенко явно має

корупційні ризики», – зазначають журналісти.

Вони також роблять два висновки: або управління кадрів Київської облради дуже погано перевіряло біографію Осипенко та його «важке здоров’я». «Або, що найімовірніше, керівництво області свідомо взяв на роботу людину, який був засуджений за хабарництво і відмазатися від в’язниці завдяки зв’язкам», – констатує ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що торгівля посадами, яка нібито ведеться від імені діючої влади, стає все більш масовою.