Дитинчата панд народжуються недоношеними

Новонароджені гігантські панди — зовсім не гігантські. Вони комічно маленькі порівняно зі своїми мамами. Нове дослідження показало, що майже у будь-якого іншого ссавця народилися на такій стадії розвитку дитинчата вважалися б недоношеними. У людському еквіваленті це можна прирівняти до народження дитини на початку третього триместру вагітності.

При вазі від 90 до 130 грам новонароджені панди мають той самий розмір, що й домашні кошенята — зовсім не те, чого ви очікуєте від ведмедя, який виростає до 120 кілограмів.

Вага гігантської панди (Ailuropoda melanoleuca) при народженні давно збиває з пантелику біологів. Ведмеді народжуються рожевими, сліпими і надзвичайно маленькими — співвідношення маси дитинчати до маси матері становить близько 1:900. Це рекорд серед всіх плацентарних ссавців. У більшості цей показник становить 1:26.

Виняток із правила

У 1980-х роках у гігантських панд Лін-Лін і Сін-Сін у Національному зоопарку Смітсонівського інституту народилися п’ять дитинчат. На жаль, малюки не вижили, але їх скелети збереглися. За допомогою мікро-КТ дослідники вивчили їх і порівняли зі скелетами інших новонароджених ведмедів: грізлі (Ursus arctos), губачей (Melursus ursinus), білих ведмедів (U. maritimus), червоної панди (Ailurus fulgens), коат (Nasua narica), а також гиеновидной собаки (Lycaon pictus), песця (Vulpes lagopus) і двох домашніх собак (Canis фамилис),

Вчені створили тривимірні моделі всіх скелетів і ретельно проаналізували їх, щоб зрозуміти, наскільки вони розвинені. Дослідники звертали увагу на рівень розвитку кісток, зубів і черепа.

Існує кілька гіпотез, що пояснюють низький вага ведмедів при народженні. Одна ідея полягає в тому, що якщо вагітність ведмедя перетинається з зимовою сплячкою, то цей період голодування може привести до більш ранніх пологів, коли внутрішні резерви матері іссякнут. Проте всі ведмеді впадають в сплячку (в тому числі гігантські панди). Тому вчені припустили, що низька маса тіла серед новонароджених ведмедів могла стати рисою всього цього сімейства у ході еволюції.

Проте в новому дослідженні, коли біологи порівняли всі скелети, вони виявили, що в цілому кістки новонароджених ведмедів розвивалися так само, як і в інших новонароджених тварин. Це означає, що ведмежата народжуються в строк. За одним винятком — дитинчат панди.

Їх кістки нагадували кістки цуценя, народженого за кілька тижнів до пологів, коли термін вагітності минув лише на 70 відсотків.

Причина цього? Вчені все ще не знають. Їм відомо лише те, що розмір дорослих ведмедів за останні 20 мільйонів років збільшився. Можливо, в той час як ведмеді росли, вага їх новонароджених дитинчат залишався колишнім.

Дослідження було опубліковано в «Journal of Anatomy».

За матеріалами Science Alert

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