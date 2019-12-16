У столиці горів ресторан: відео

У Києві увечері 15 грудня сталася пожежа в рестораніна Чоколівському бульварі, 27 в Солом’янському районі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 19:51.

“По прибуттю пожежні встановили, що в п’ятиповерховому житловому будинку в підвальному приміщенні на кухні ресторану, а саме в коробі витяжної системи від мангала сталося загоряння на площі 10 кв. м. Не гаючи часу, пожежні відразу ж приступили до гасіння пожежі”, – йдеться в повідомленні.

О 20:11 пожежу було локалізовано, а о 20:27 – ліквідовано.

В результаті НП пошкоджено 20 м вентиляційного каналу (метал з утеплювачем з мінеральної вати), електродвигун вентиляції, закопчені стіни та стеля кухні.

Відео надав паблік “Київ Оперативний”.