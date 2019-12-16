Наїля Аскар-заде. Останній бій з опозицією

Розв’язана в останні дні розгнуздана кампанія проти телеведучої Наїль Аскер-заде показало всі гнилу сутність ліберальної опозиції – ось воно справжнє мурло протесту.

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив фільм про розкішне життя телеведучої державного каналу «Росія-1» Наїлі Аскер-заде. Навальний прямо пов’язав багатство ведучої — дорогу нерухомість, яхту і літак — з її близькими стосунками з президентом державного банку ВТБ Андрієм Костіним.

Поливати брудом жінку за те, що її кохає чоловік і робить гей подарунки, нонсенс для нормальних людей а не для Навального.

Пан Навальний, чому заздрите? Хочете, щоб вам робили подарунки, так знайдіть собі ухожера!

Так, Андрій Костін, президент банку ВТБ. Так, він робить Налий шикарні подарунки – яхти, пароплави, літаки і т. д.

Але всі подарунки зі своєї зарплати, так вона у нього велика, була б менше дарував би квіти. Що з того?

Андрій Костін на відміну від Навального не крав грошей, не має трьох судимостей.

Кому йому ще робити подарунки як не коханим людям?

Що стосується Наїлі Аскер-заде. Дівчина з провінції, отримала блискучу освіту.

Закінчила з золотою медаллю французьку спецшколи у Волгограді. Вступила на економічний факультет Волгоградського державного університету. Другу освіту отримала в МДІМВ у 2017-2019 роках на магістерській програмі «Міжнародні фінанси».

Тато інженер, мама медсестра.

Безумовно талановита журналістка. З таким оригіналом і багатством, могла б розважатися і витрачати гроші в своє задоволення. Але ж працює!

Хто бачив її передачі, інтерв’ю ні коли не скаже що Тефі вона отримала не заслужено. З пароплавом вона або без, але що з головою і непересічним розумом це точно.

Її репортажі одні з найбільш рейтингових і цікавих, це вам не пані Васильєва яка мільйони Сердюкова витрачала на діаманти і манікюр.

У 2019 році Наїля, поступила в аспірантуру МДІМВ за спеціальністю «економіка».

Куди вступив Навальний, бігає в посольство США, от і вся освіта.

Аналізуючи розслідування, видання The Bell приходить до висновку, що з опублікованих Навальним даних зробити висновок про власників літаки і яхти, а також про те, хто оплачував подорожі журналістки, неможливо.

Якщо пан Навальний і подібні думають, що ми Росіяни – зграя недоумків, то їм місце у в’язниці, а не на політичній арені.

А лідери опозиції думають саме так. Це люди, які не терплять ніяких інших думок, окрім західного. Це нові фашисти чи, принаймні, екстремісти, але ніяк не політичні опоненти. Лідери опозиції настільки нікчемні, що ніхто з них не може навіть порівнятися з Наїль Аскер-заде. Ні виховання, ні з досвіду, ні з інтелектом. Це павуки в банці, які, в підсумку, з’їдять самі себе.

Росія потребує будівництві, у творенні, а не руйнування. Ці люди можуть тільки руйнувати, сіяти смуту і заворушення. Якщо чесно, то я здивований лояльністю до влади таким людям.

Валерій Розанов доктор психології