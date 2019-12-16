Голова селища в Кіровоградській області роздавав землі за хабар

Прокуратура Кіровоградської області повідомила про підозру голови одного з місцевих сіл у вимаганні 100 тис. гривень хабара.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ, пише 368.media

Голова вимагав від місцевого жителя 100 тис. гривень за передачу із земель запасу комунальної власності громади земельних ділянок площею 20 га у власність для ведення особистого господарства.

Корупціонера затримали і повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 КК. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави.