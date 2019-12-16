«Буде нерівним»: Пристайко розкрив деталі нового обміну полоненими

Найближчий обмін полоненими між Україною і Росією буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатньої обмінного фонду.

У цьому зв’язку українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян, зазначив в інтерв’ю УНІАН міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Цей обмін вимагає більш гнучкого підходу, і буде нерівне кількість людей. Все залежить від того, яка межа можливого в переговорних командах. Ми готові до дуже серйозних компромісів для того, щоб забрати максимальна кількість наших людей. Межа нашого компромісу було продемонстровано, як ви пам’ятаєте, з моряками. Ми повинні були, згідно з рішенням трибуналу, фактично отримати 24 людини, але ми не могли довго чекати, щоб вони перебували за гратами. Тому ми були змушені віддати за них 24 людини», – сказав він.

При цьому, підкреслив Пристайко, за деякими з цих людей були дуже сумнівні рішення з точки зору їх політичної ваги. Проте Україна все ж таки пішла на великі поступки через превалювання гуманітарної складової при прийнятті рішення.

«На цей раз такої великої кількості людей, щоб поміняти одне на одного, у нас немає. Тому це ще більш чутливий обмін. І від кожного сказаного слова, у тому числі в засобах масової інформації, буде залежати доля когось, хто може залишитися за ґратами», – підкреслив глава МЗС.