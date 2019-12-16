Чорновіл розповів про цукерки з м@вна в зелених обгортках

Політичний експерт Тарас Чорновіл обурився останніх новин по справі вбивства Павла Шеремета і заявив, що текст обвинувального акта щодо Андрія Антоненко (Рифмастер) написаний у Кремлі.

«Всі чули ці слова з обвинувального акта Андрію Антоненко:

захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, поділ суспільства за принципом національної належності.

Так от, дві детальки: Антоненко сам обурено заявив у суді: «Я — єврей, у мене дід — польський єврей. Своїм висновком ви образили мене і мою сім’ю». Єврей — арійський нацист??? Такого маразму у нас ще не було. Друге випливає з того місця, де таке було і зараз регулярно буває. Це РФия, їм не чужі фрази про жидо-бандерівців (їх, правда, з іронією потім і у нас підхопили). А ось про вищезгадану неймовірну суміш в РФ не раз говорили, термін про сионистско-фашистських провокації там дуже поширений, він не зник із розпадом Союзу», — Чорновіл написав у Facebook.

Він додав, що це обвинувальний висновок у Росії і написали.

«Звідси і такі тупі нестиковки, коли, наприклад, спільниками роблять людей, які ніколи знайомі між собою не були», — підкреслив він.

«Якщо хтось дуже любить нонфеты з гівна в зелених обгортках, то милості прошу, а я краще «Рошен» спробую. А Зеленський впевнено йде шляхом не Порошенко, а Януковича. Та ще й в турбо-режимі», — резюмував колишній народний депутат.