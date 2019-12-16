Хлопець на Mercedes влаштував екстремальні гонки з поліцією на вулицях Києва

У Києві півтора десятка екіпажів патрульної поліції ганялися за хлопцем на Mercedes, гонитва за яким почалася в центрі столиці, а закінчилася в районі Русанівки.

Як повідомляє «Київ Оперативний», патрульні спробували зупинити молодого чоловіка за порушення правил дорожнього руху на вулиці Липській, але той натиснув на газ, проїжджаючи всі світлофори на червоне світло.

«Проїхав по Печерському району, Голосіївському і потім через міст Патона переїхав на Березняки, звідки попрямував в сторону Русанівки. Під час погоні швидкість іноді наближалася до 200 км/год. Ганялися за ним хвилин 30 і вже потім, на вулиці Панельна, 4, (благо у дворах вузький проїзд) з двох сторін заблокували патрульними автомобілями! Під час погоні в деяких ситуаціях, патрульні говорили, що неадекватний Данило навіть намагався йти на зіткнення з ними», — йдеться в повідомленні.

За кермом батькового автомобіля перебував молодий чоловік 2001 року народження. Він був тверезий, а свої дії пояснив відсутністю прав. Мовляв, злякався — на наступний день повинен був йти здавати на права.