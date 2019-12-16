19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, — Нацполиция

У правопорушниці виявили 55 пакетиків з розфасованою марихуаною, амфетаміном та екстазі. Слідчі розпочали кримінальне провадження, а речові докази направили на експертизу.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Києва.

На вулиці Милославській патрульні поліцейські зупинили дівчину, яка вела себе підозріло. Правоохоронці перевірили її документи і запитали про наявність заборонених предметів або речовин. Дівчина зізналася, що у неї при собі наркотики. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

Під час огляду у 19-річної вінничанки правоохоронці виявили 55 згортків із забороненими речовинами, схожими на марихуану, амфетаміну та екстазі.

«Дівчина зізналася, що вона студентка столичного вузу і вирішила підзаробити на закладках». Студентку затримали і направили заборонені речовини на експертизу. Також перевіряється достовірність показань фігурантки і походження наркотиків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Дівчині загрожує до восьми років позбавлення волі.





