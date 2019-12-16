Черепи, людські кістки та залишки одягу: в Іраку знайшли масове поховання 600 людей (фото)

Місце масового поховання було знайдено в Іраку з останками 643 цивільних, яких вважають жертвами різанини в Саклавії. Про це напередодні повідомило видання Al Arabiya.

За даними джерел у Департаменті судової медицини в Рамаді, черепи, людські кістки, залишки одягу, в тому числі дитячого, сліди від наручників і куль вказують на те, що в цьому місці скоєно масове вбивство цивільних.

Як повідомив співрозмовник, всі загиблі можуть бути членами племені аль-Мухамда, які в 2016 році зникли безвісти.

В тому ж році іракська армія і підтримувані Іраном збройні силовики звільнили Фаллуджу і її околиці від терористів “Ісламської держави”. Однак терористи не контролювали район, де жило саме плем’я. Передбачається, що етнічні чистки могли провести сили народного ополчення Іраку (PMU).