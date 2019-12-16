Росіянам придумали спосіб збільшити накопичувальні пенсії

Міністерство фінансів РФ запропонувало спосіб збільшити накопичувальні пенсії росіян в рамках нової пенсійної системи — гарантованого пенсійного плану (ГПП).

Як заявив РБК заступник глави Мінфіну Олексій Моїсеєв, опрацьовується варіант введення мінімального орієнтиру прибутковості для недержавних пенсійних фондів (НПФ).

Так, щоб виробляти ковзну строкову пенсійну виплату, НПФ потрібна прибутковість по вкладеннях не нижче 6,7% в рік, інакше фонди менш вигідні, ніж облігації федерального позики (ОФЗ), і втрачають сенс.

Змінна термінова пенсійна виплата — система, яка дозволять зробити виплати з одного боку довічними, а з іншого, — успадкованими, відзначає Lenta.ru.

А якщо недержавний фонд не зможе забезпечити мінімальний рівень дохідності, недолік буде компенсований за рахунок резервів і власних коштів НПФ.

Нагадаємо також, що, за даними Росстату, середній розмір призначених пенсій в Росії склав у жовтні 2019 року 14 тис. 205 рублів, показавши зростання на 6,1% в річному зіставленні і на 0,1% до попереднього місяця.

При цьому, констатує відомство, реальний розмір (з поправкою на інфляцію) середньої щомісячної пенсії підвищився в жовтні на 2,3% в річному вираженні, однак знизився на 0,1% до вересня поточного року.

Наприкінці жовтня голова Пенсійного фонду Росії (ПФР) Антон Дроздов заявив, що в найближчі 3 року пенсії в Росії зростуть на 18%, що передбачено в бюджеті ПФР.

Тим часом росіяни вважають, що середній розмір пенсії, який забезпечить гідну старість», повинен становити 40 тис. рублів. Такі дані наводилися раніше в дослідженні сервісу по працевлаштуванню Superjob. При цьому, констатують експерти, запити чоловіків перевищують запити жінок: 42,1 тис. рублів і 37,5 тис. рублів відповідно.

Голова ПФР також припускав, що розмір страхової пенсії по старості для непрацюючих пенсіонерів в РФ може скласти в 2020 році 16,4 тис. рублів проти нинішніх 15,4 тис. рублів з збільшенням до 18,3 тис. рублів у 2022 році.

Крім того, вказував він, «в даний час розмір соціальної пенсії становить 9 764 тис. рублів», а «після збільшення — це (буде) 10 тис. 320 рублів, десь на 5% вище, ніж прожитковий мінімум пенсіонера».

З 1 січня 2019 року набули чинності поправки до пенсійного законодавства. Зокрема, передбачається поетапне (до 2028 року) підвищення пенсійного віку для чоловіків — з 60 до 65 років, для жінок — з 55 до 60 років. При цьому, згідно з офіційною статистикою, середня тривалість життя в Росії становить менше 73 років. Пенсійна реформа викликала неоднозначну реакцію в суспільстві, однак влада заявила, що вона неминуча.

Додамо, що наприкінці жовтня Центробанк і Міністерство фінансів РФ представили у вигляді законопроекту нову систему добровільних пенсійних накопичень — так званий Гарантований пенсійний план (ГПП).