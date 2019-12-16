Петербуржці відповіли Мілонову, який запропонував підірвати Муріно

У соцмережах розгорілася дискусія після висловлювання депутата Держдуми Віталія Мілонова про те, що місто Муріно слід підірвати. Таке радикальне вирішення проблем з інфраструктурою парламентарій запропонував в ефірі «Радіо Комсомольская правда в Петербурзі». «З Муріно треба вивести людей і розбомбити з бомбардувальників це місто. Там же каналізації немає. Там не можна жити, там немає інфраструктури, звідти потрібно бігти. Це помилка, а не місто», — заявив депутат.

Багато хто згоден з тим, що в Муріно безліч проблем — це і щільність населення, і відсутність доріг. Людей дивує, що в найбільшій країні світу будують квартали, де дому «один на одному».

«В’їхати і виїхати нормально неможливо. Багато адреси знайти майже нереально. Навіть з навігатором, — пишуть користувачі в соцмережах. — Будинків набудували один на одному, а дорога як була одна, так і залишилася».

Деякі учасники дискусії вважають, що причина виникнення таких районів криється, в тому числі, в самих жителів, які готові купувати тут квартири. «Люди створюють попит на житло. Бажано житло, яке по кишені», — пишуть вони.

У той же час співрозмовники погоджуються з тим, що не всім моогут собі дозволити квартири в межах Петербурга, і треба вирішувати проблеми з інфраструктурою.

«Люди спокусилися на дешевизну, близькість метро. Проблеми почалися потім: ні заїхати, ні виїхати; квартплата, вона в півтора рази вище, ніж в СПб», — зазначають передплатники.

Вони звинувачують чиновників, які видають дозволи на подібні будівництва і не готові займатися будівництвом доріг, поліклінік та дитсадків.

«Почати з того, що засудити тих, хто це все погоджував, — вважають користувачі. — Таким діячам як Мілонов завжди простіше щось розбомбити, ніж створити інфраструктуру».

Знайшлися і захисники Муріно, які стверджують, що в місті не так все погано.

«Я знаю людей, які кажуть, що на бульварі Менделєєва круто, майже як на Невському», — написав один з користувачів.

«Поки що інфраструктура в процесі розвитку, але є, і місто дуже швидко розростається на всі боки, з Буграми вже частково злився», — пишуть жителі і додають, що треба просто добудувати об’єкти, яких не вистачає зараз.