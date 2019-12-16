Надя Дорофеева показала, как развлекается с Позитивом в неожиданном образе

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет серию ярких кадров, показав, как развлекается с мамой и коллегами в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном, пишет Politeka.

В этот раз в разделе Стори Надя показала забавное возвращение в музыкальное приложение “Тик-Ток”. Девушка позабавилась с Позитивом. Она прошлась ручкой по его штанам и кофте, а после, неожиданно в момент разговора Алексея с кем-то, дала ему шуточную пощечину. Получилось более чем забавно. Однако, поскольку фото были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

На фан-странице звезды появился яркий праздничный кадр. Довольная Надя вместе с мамой и коллегами посетила модную вечеринку. Отметим, что на фото артистка позировала вместе с супругой Позитива – Анной Андрийчук-Завгородней, экс-женой Потапа – Ириной Горовой, а также её дочерью. Также на фото присутствовали и другие знаменитости. При этом Насти Каменских на снимке нет.

Отметим, только вчера звезда поразила сеть жарким фото, на котором она позирует в образе подарка. Певица похвасталась новогодним образом в специальной локации, которую дополняют огромные елочные игрушки.