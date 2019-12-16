Україна опустилася в рейтингу найбільш могутніх держав

Україна посіла 39 місце в рейтингу найбільш могутніх країн за підсумками року, що минає, за версією американського журналу U. S. News & World Report.

Список був сформований спільно з компанією зіс діаграми Group, маркетингової комунікаційної компанією VMLY&R і Wharton School університету Пенсільванії.

Серед факторів, які враховувалися при виборі країн: економічний і політичний вплив, членство в міжнародних альянсах, військова міць і світове лідерство.

На першому місці аналітики розмістили США, на другому – Росію, на третьому – Китай. Далі в топ-5 увійшли Німеччина і Великобританія. Всього в рейтингу 80 позицій.

“Україна, країна, історія якої переживала тривалі періоди окупації з боку інших країн, сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією та реформами. Держава межує на півдні з Чорним та Азовським морями і з кількома східноєвропейськими державами, включаючи Росію. Україна проголосила незалежність від колишнього Радянського Союзу в 1991 році. Її президент обирається голосуванням. Прем’єр-міністр є главою центрального уряду, яке розділене на виконавчу, законодавчу і судову гілки”, – йдеться в профілі України.

Відзначається, що в минулому році Україна посіла 33 позицію з 80 в цьому рейтингу.

Також в профілі України зазначено ВВП $112.2 мільярдів, населення – 44, 8 мільйона, а ВВП на душу населення – $8,754.