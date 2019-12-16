У Києві жінка натравила пітбуля на сімейну пару

У Києві, ввечері, 15 грудня конфлікт двох дівчат закінчився викликом поліції і затриманням нетверезого свідка.

Повідомляється, що близько 21:00 одна з дівчат — Юлія вийшла на вулицю з трьома собаками. У дворі вона зустріла іншу собачницю, яка вигулювала спанієля і пітбуля. Останню щось обурило, і вона натравила на неї бійцівського пса без намордника.

Юлія зателефонувала своєму чоловікові, проте теж став жертвою розлюченого тварини — пес спробував застрибнути у вікно автомобіля і подряпала кігтями двері.

Прибувши на місце інциденту, патрульні поліцейські також піддалися атаці з боку захмелілого свідка конфлікту собачниц. В ході бійки він розбив нагрудну камеру дівчині-патрульної, змусивши правоохоронців використовувати спецзасоби. Усмиренного чоловіка доставили у відділення поліції, де він визнав свою провину.

На жінку, яка натравила пса на подружжя, склали адмінпротокол за статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил тримання собак»).