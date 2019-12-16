У Ботсвані двох мисливців позбавили ліцензій за вбивство «особливого» слона

Професійні мисливці Чи Поттер і Кевін Шарп здали свої ліцензії владі добровільно.

Варто зауважити, що в Ботсвані заборона на відстріл слонів був знятий півроку тому. Тим не менш, мова йде про тварину, яке брало участь у дослідженнях.

Виявилося, що тварина мала спеціальний статус охоронюваного. Тому дослідники відразу дізналися про подію.

Однак мисливці стверджували, що нашийник дослідного слона вони помітили лише після його вбивства.

Влади Ботсвани зобов’язали мисливців замінити зруйнований нашийник слона. В офіційній заяві не уточнюється, чи був нашийник зіпсований пострілом або ж чоловіки спеціально пошкодили його, щоб приховати докази.

Хто агресивніше – люди або слони?

Заборона на відстріл слонів в Ботсвані було знято в травні. Причиною послужив наростаючий конфлікт між тваринами і людьми. Найчастіше слони вторгаються на територію приватних господарств, знищують посіви, а іноді і вбивають людей.

Як повідомляв раніше портал «Навколо Світу. Україна», цей крок міністерства навколишнього середовища, охорони природних ресурсів і туризму Ботсвани зазнав різкої критики з боку захисників природи, які стурбовані перспективами розвитку браконьєрства заради видобутку слонової кістки. Країна довгий час була безпечним притулком для тварин.

Портал вже розповідав, що заборона на полювання був вперше введений в 2014 році колишнім президентом і завзятим захисником природи Яном Хамою. Нинішній президент Мокгвитси Е. К. Масиси у минулому році створив комітет для обговорення економічних та інших наслідків заборони. Серед причин скасування заборони комітет виділив збільшення кількості слонів у країні і почастішання нападів тварин на людей.

Нині в Ботсвані налічується близько 130 000 слонів. Більшість їх мешкає в північному регіоні країни, час від часу переміщаючись через кордону з Намібією, Замбією і Зімбабве.

За даними Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), всього в Африці залишилося близько 415 000 слонів. Незважаючи на зусилля зоозахисників, популяція поступово знищується браконьєрами.

За матеріалами ВВС

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