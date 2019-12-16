У столиці біля залізничного вокзалу обвалився паркан (фото)

На естакаді від вул. Льва Толстого до залізничного вокзалу “Київ-Пасажирський” обвалилось бар’єрне огородження. Про це повідомляє Комунальна корпорація “Київавтодор”.

“Естакада – частина недобудованого паркінгу на привокзальній площі, Дорога та тротуар що веде із привокзальної площі на вул., Льва Толстого перебувають лише на утриманні КП ШЕУ Соломянського району. Перильне огородження від площі Вокзальної до вул. Льва Толстого КП ШЕУ не обслуговує і на балансовому обліку не перебуває.

Після інциденту було проведено термінову нараду разом із представниками ДСНС і РДА. Хоч, споруда не на балансі КП ШЕУ Солом’янського району, дорожники встановили тимчасове огородження”,-йдеться у повідомленні

Також в “Київавтодорі” просять оминати аварійну ділянку.