Гренландия теряет лед быстрее, чем ожидалось (видео)

Как обнаружило исследование, отследившее потерю льда Гренландией с 1992 года, гренландский ледяной щит уменьшается быстрее, чем предполагалось.

Гренландия — это одно из мест, на которые наиболее сильно влияет глобальное потепление, и как новое исследование, ситуация еще хуже, чем предполагалось. Ученые обнаружили, что гренландский ледяной щит потерял около 3,8 триллиона тонн льда с 1992 года — и скорость потери льда с тех пор выросла очень сильно.

Исследование проводилось в рамках проекта Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE), включающего 89 ученых из 50 институтов по всему миру. Специалисты исследовали данные, собранные в 26 различных работах, использовавших данные 11 спутниковых миссий, которые отслеживали изменения, в частности, в объемах гренландского ледяного щита в период с 1992 по 2018 гг.

Исследователи рассчитали, что за это время Гренландия потеряла в целом 3,8 трлн тонн льда, что увеличило глобальные уровни моря на 10,6 миллиметра. При этом они установили, что сокращение льда ускоряется — и сейчас это происходит в семь раз быстрее: в 1990-х Гренландия теряла в среднем 33 миллиарда тонн льда в год, а в этом десятилетии теряет в среднем 254 млрд (при этом в 2011 году потеря льда в год составляла целые 335 млрд тонн — в 10 раз больше, чем в 90-х; в последние годы потеря льда несколько замедлилась — примерно до 238 млрд тонн (впрочем, стоит отметить, что в исследовании не рассматривались данные по 2019 году, который должен был быть теплее)).

Используя региональные климатические модели, исследователи показали, что примерно 52 процента льда Гренландия потеряла ввиду более высоких температур воздуха, в то время как приблизительно 48% — в результате повышенных температур воды.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature. Кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте Лидского университета.