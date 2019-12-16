Рейдерське свавілля сім’ї Шпаков: «підмазані» правоохоронці, надумані справи, інформаційні вкидання

Нова українська влада вже проголосила, що буде всіляко боротися з рейдерством на всіх рівнях. Багато рейдери вже згорнули свою діяльність, розуміючи, що доведеться відповідати. Однак є й ті, хто цього ще не усвідомив.

Ще на початку жовтня новий склад Верховної Ради прийняла закон «Про внесення змін до деяки законодавчо актів України щодо захисту права власності». Цей закон має покласти край зловживанням у сфері майнових прав власності і стати своєрідним обмежувачем діяльності рейдерів.

Однак, як показує життя, рейдери ще не усвідомили, що відповідальність за протизаконні дії буде посилена, а маніпуляції, пов’язані з атаками на майно, будуть отримувати більш жорстку оцінку.

Рейдерські атаки дуже часто забезпечені прикриттям колишніх працівників правоохоронних органів, які зберегли зв’язки і відносини зі своїми колегами.

Один з таких яскравих і показових прикладів можна назвати діяльність Валентина Шпака. Про нього вже писали засоби масової інформації. Він, покинувши органи, потроху зріс з дрібного злодюжки лісу в заповіднику «Пирогово» в «решалу», який не гребує нічим у віджиманні чужого бізнесу. А адже саме проти таких «рішал» і був прийнятий антирейдерський закон.

Схеми його дій засновані на перекладі будь-яких господарських спорів, які вирішуються в звичайному господарському суді — в кримінальну площину. І можливо, що йому дуже допомогла в цьому його сестра Галина Шпак-Левенберг, разом з якою він є співзасновником підприємства «Макрохем-Україна». Ця фірма Шпаков в свій час і займалася охороною Пирогова, звідки зникло кілька гектарів заповідного лісу. І також була сумнівним переможцем у кількох тендерах, навіть ставши володарем права друку студентських квитків та дипломів. При цьому, навіть не маючи власної поліграфічної бази. Саме її господарський спір стосовно фірми, що займається сертифікацією, став способом для відточування рейдерського майстерності Шпака.

У 2018 році один нікчемний корпоративний спір про виплату дивідендів було за вуха притягнутий у кримінальну площину. Незважаючи на те, що сам по собі цей спір був на досить невелику суму, інтерес у сім’ї Шпаков був зовсім не в цьому.

Просто підприємство, про яке йде мова, має зарубіжних засновників і партнерів, які дуже ретельно стежать за репутацією, але готові інвестувати в розвиток цілком пристойні кошти. Але щоб відсунути нинішнє керівництво від управління підприємством, сім’я Шпаков почала реалізовувати свою аферу, яка також має і план «Б».

Мова йде про повне захоплення підприємства, а якщо це не вдасться – то в тому, щоб підвісити керівництво підприємства на гачок постійних виплат, погрожуючи кримінальним переслідуванням.

Для цього в хід йшли методи ОЗУ, в яку залучені діючі працівники правоохоронних органів і судді. А супроводжується все це інформаційною кампанією, де не гребують ніякими фейками і маніпуляціями.

Одним з показових інструментів для таких информвбросов став youtube-канал Галини Шпак-Левенберг, де вона (маючи всього 8 передплатників!) активно поливає брудом колишніх партнерів, проти яких організовує договірні кримінальні справи її брат-аферист. Надумані звинувачення, які засновані на вирваних з контексту цифрах з документів, вдягаються у рамки величезних зловживань. І це незважаючи на те, що ніяких правопорушень в природі не існує. Хоча в самій інформації про цьому каналі говориться, що «приклади, якими наповнені лекції, можуть бути вигаданими», або «можуть бути присвячені скандальним подіям, чуток, фактів і думок з світу систем менеджменту і міжнародної сертифікації». Поки ж чутки і вигадки перемагають здоровий глузд і факти.

А правопорушення малюються її братом спільно з приятелями з правоохоронних органів, які там ще працюють. Валентин Шпак діє дуже енергійно, «домовляючись» про відкриття висмоктаного з пальця кримінальної справи, внесення його до реєстру, після чого його партнери-правоохоронці на цьому припиняють якісь реальні слідчі дії, а лише демонструють мляву активність. Головне, що у Шпаков з’являється привід для методичної обробки «клієнтів». Друзі в поліції теж не стоять осторонь, а періодично викликаючи на «бесіди» тих, щодо яких порушено справу, постійно натякають, що потрібно «домовлятися» зі Шпаками. Там ігнорують навіть запити прокуратури про те, що відбувається.

У цьому вже помічені представники Шевченківського РВВС і Шевченківського районного суду. Але нещодавно до них долучилися і представники з Ірпеня. Хоча яким чином вони мають стосунок – незрозуміло. Так як ніякої діяльності підприємство, що є об’єктом рейдерської атаки – там не вів і не веде. Однак, метою для тиску став один з бізнес-партнерів. І по надуманій справі поліція, яка стала інструментом в руках рейдерів, вже двічі приїжджала в будинок його батьків, винесла ворота і довела матір ледь не до інфаркту. А все тому, що в Ирпеньском відділенні поліції працює хороший приятель Шпака якийсь Дьомін. Він же, чисто випадково, і очолює це відділення. Але там діють так само за описаною схемою, натякаючи на необхідність «домовлятися».

Зараз, коли наступ на рейдерів стає державною політикою нової команди, Шпак ще не усвідомили, що над ними збираються хмари. Вони продовжують інформаційні атаки, наймають журналістів для фейкових вкидань, шукають можливості виходу на німецькі засоби масової інформації для їх публікації, стимулюють недобросовісних правоохоронців для протиправних дій. Однак, час їх підходить до кінця, і за все це доведеться відповідати не тільки їм, але і тим, хто допомагав їм у цієї рейдерської діяльності.

Руслан Якушев