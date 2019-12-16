У Джакарті пройшов конкурс крикливих домогосподарок

Конкурс був проведений вперше. Він став частиною фестивалю, який традиційно проводиться в густонаселеному районі Кампунг Мелау (тут проживає 10 мільйонів чоловік).

Взяти участь у змаганні побажали 32 жительки індонезійської столиці. Переважно – місцеві домогосподарки, кожна з яких протягом п’яти хвилин вчила життя присутніх на площі. В основному гучні промови стосувалися охорони здоров’я, освіти та захисту дітей.

Правда, як би не намагалися учасниці заходу кричати голосніше, чути їх змогли лише деякі жителі столиці.

Учасницям заборонили нецензурно висловлюватися і тикати пальцем у натовп

Експрес-інформація по країні

Індонезія (Республіка Індонезія) – острівна держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Джакарта

Найбільші міста: Джакарта, Сурабая, Бандунг, Бекаси, Медан, Тангеранг, Депок, Семаранг, Палембанг, Макасар

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 919 440 км2 (14-я в світі)

Населення – 253,56 млн чол. (4-я в світі)

Офіційна мова – індонезійська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,684 (110-я в світі)

ВВП – $млрд 888,5 (16-я в світі)

Валюта – індонезійська рупія

Межує з: Малайзією, Папуа – Новою Гвінеєю, Східним Тимором

До числа конкурсанток увійшли представниці місцевої народності бетави, які відрізняються спонтанним і відвертою поведінкою.

За словами організатора конкурсу Мухаммеда Рифки, учасниць не тільки обмежили певними темами. Їм заборонили використовувати нецензурну лексику і тикати пальцем у натовп.

Як розповів організатор, учасниці в основному використовували жарти, які народжує повсякденне життя.

Інформаційний джерело не повідомляє, яка з крикливих домогосподарок стала кращою і удостоїлася премії в 107 доларів. Можливо, нею стала пані Сулистивати, виступ якої було одним з найяскравіших. За словами учасниці, свій текст вона довго і ретельно репетирувала вдома перед дзеркалом.

За матеріалами Reuters

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