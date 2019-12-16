«Сигнал тривоги»: у законопроекті Зеленського по Донбасу знайшли натяк на федералізацію

У законопроекті президента Володимира Зеленського, яким він хоче внести зміни в Конституцію України про децентралізацію, є лазівки для подальшої федералізації держави.

На це звернув увагу на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв.

«Війна – це мир. Свобода – це рабство. Невігластво – це сила. Оруелл втілюється в змінах до Конституції. Цю «децентралізацію» з закріпленням прямий одноосібної президентської вертикалі ще будуть аналізувати. Але є один реальний очевидний сигнал тривоги. На прямолінійне зміна статусу ОРДЛО у Зеленського не зважилися. Вирішили заховати», – написав він.

Політик звернув увагу на те, що відповідно до чинної редакції Конституції України, у статті 92 зазначено, що виключно законами України визначаються статус столиці України та спеціальний статус інших міст.

У законопроекті ж, який вніс у парламент Зеленський, пропонується, щоб виключно законами України визначали адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць і правовий статус міста Києва як столиці України.

«Привіт узаконеним ОРДЛО простою більшістю Верховної Ради (226 голосів замість 300) в статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Многоходовочка. Я говорив, всі основні дії по зливанню України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз», – обурився Ар’єв.

Він закликав громадськість показати владі, що Конституція не може стати розмінною монетою у небезпечних іграх з Кремлем. «Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України», – підкреслив політик.