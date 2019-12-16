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Губернатор від Зеленського домовився з Кернесом

16.12.2019

Губернатор Харківської області Олексій Кучер домовився з мером Харкова про лояльності та співпраці в деяких «підкилимних» питаннях. Про це стало відомо з достовірних джерел.

Зокрема, міський голова Харкова пообіцяв голові Харківської обласної державної адміністрації сприяти у роботі губернатора по ряду питань. Найближчим часом ми докладно опишемо всі договорняки та узгоджені дії.

У свою чергу, Кучер буде підтримувати кандидатуру Кернеса на посаду мера на майбутніх місцевих виборах і захистить комунальні підприємства Харкова від розслідувань силовиків. На даний момент правоохоронці вже отримали від Кучера відбій щодо роботи над проблемними питаннями харківських КП. Є домовленість лише про створення видимості такої роботи. Також Кучер підтримає Кернеса під питання ринку Барабашово.

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