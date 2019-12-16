Екс-депутат Жолобецький купив корпоративні права за 250 тис. грн при доході до 300 тис. грн

Колишній депутат від фракції БПП Олександр Жолобецький в грудні 2019 року придбав корпоративні права (25%) транспортної компанії «Унік» за 250 тис. гривень.

Це той депутат, який потрапив у скандал, після того як зі своєю дружиною побив миколаївського бізнесмена перед камерами відеоспостереження, і погрожував його дітям.

Він же фігурант антикорупційного розслідування за фактом політичної корупції — використання адмінресурсу на виборах.

У своїй декларації за 2019 рік Жолобецький вказав, що його дохід за рік, склав 300 тис. гривень, а його дружина заробила 78 тис. гривень.

Він має грошові заощадження в розмірі $91,7 тис. і 370 тис. гривень. На рахунках розміщено $2,9 тис. і 3 тис. гривень.

При цьому витрати на навчання дитини у США становлять 964 тис. гривень на рік, протягом двох років. Володіє нерухомістю в США, про яку забув згадати в декларації. У себе на батьківщині, в Миколаєві, його сім’я має кілька квартир, гаражів, а також два автомобілі марки Lexus.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro