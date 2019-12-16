15 екіпажів поліції ловили юного “мажора” на Mercedes без прав у Києві (відео)

Молодик на батьківському MERCEDES ML (№ AH0808BK) підняв на вуха 4 райони і як мінімум 15 екіпажів поліції. Про це повідомляє паблік “Київ Оперативний”

“За порушення правил дорожнього руху його намагалися зупинити спочатку на вулиці Липській, він тут же почав тікати, проїжджаючи на всі червоні світлофори аж до Русанівки! Під час перегонів швидкість іномарки іноді наближалася до 200 км/год.

Ганялися за неадекватним Мерседесом хвилин 30 і вже потім на вулиці Панельна, 4, (у дворах вузький проїзд) з двох сторін заблокували патрульними автомобілями”,-йдеться у повідомленні.

Молодик 2001 року народження, тверезий, не під дією наркотиків. Згодом, хлопець пояснив патрульним, що нібито просто злякався, бо не було прав.

Машина була евакуйована, а на пілота складені відповідні адміністративні матеріали.