Підприємцю прикріпили до дверей гранату у Рівному (фото)

У Рівному підприємцю до дверної ручки прикріпили гранату РГД-5. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомляється, що сьогодні, 16 грудня, близько 8:20 до поліції надійшло повідомлення від 49-річного директора приватного підприємства, розташованого у провулку Робітничий.

“За зовнішнім виглядом на ручку вхідних дверей прикріпили гранату РГД-5 із запалом. Втім, під час розряджання та приведення об’єкту у безпечний стан спеціалісти-вибухотехніки встановили, що предмет не несе жодної загрози через технічну несправність (запал гранати був здетонований раніше)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські предмет вилучили та у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із боєприпасом), скеровуватимуть його на експертизу.