Суцільне звалище: у Херсон з Європи привезли 10 тисяч тонн сміття

До Херсона з Чорногорії привезли баржу зі сміттям. ЇЇ вже розвантажили в морському порту. Про це повідомив депутат міської ради Херсона Віталій Богданов.

У соцмережі він поділився документом за підписом міського голови Володимира Миколаєнка. Це гарантійний лист директору іноземної компанії «Valgo» про те, що близько 10 тисяч тонн промислових побутових відходів ІІІ-IV класу захоронять на Херсонському міському звалищі. Відповідальне за це ТОВ «ТД ІТАКА».

Ціна питання – 50 млн євро. Ці гроші виділив Чорногорії Всесвітній банк, аби провести санацію землі верфі Bijela. Це одне з пріоритетних завдань очищення п’яти екологічних місць Чорногорії.

Тим часом влада в Україні не переймається питанням звалищ. Це при тому, що Україна посіла дев’яте місце серед країн із найбільшим обсягом сміття на кожного жителя за версією агентства 24/7 Wall Street. Рейтинг було опубліковано 12 липня американським виданням USA Today.

Згідно з цим рейтингом, Україна виробляє понад 474 млн тонн сміття на рік, із яких 448 млн – небезпечні відходи. За цим показником Україна випереджає всі країни світу, які надали дані про небезпечні відходи. Ще 26 млн тонн – тверді побутові та сільськогосподарські відходи. На одного українця припадає 10,6 тонн сміття на рік. Водночас в Україні переробляють тільки 3,2% відходів.

Ці дані розходяться з інформацією Державної служби статистики, за даними котрої в Україні утворилось близько 300 млн тонн сміття, з яких 620 тис. тонн – це небезпечні відходи, які стимулюють різні види захворювань. За данними МОЗ, найбільше від раку в Україні помирають люди в Херсонській та Чернівецькій областях.

Як повідомляє директор департаменту екології Юрій Попутько, фахівці його відомства вже відправили звернення до контролюючих інстанцій з проханням з’ясувати всі обставини такого рішення Херсонської міськради та вжити заход реагування з метою недопущення порушення природоохоронного законодавства України.