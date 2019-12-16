Оля Полякова показала фигуру в платье без белья

Звезда решила показать пикантный промо-кадр со съемок

Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова сразила сеть невероятным образом

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото, сообщает Politeka.

Как известно, Полякова не так давно представила клип на песню “Ночная жрица”. После звезда решила показать пикантный промо-кадр со съемок, позируя лишь в ярко-красном шелковом платье-халате без нижнего белья и засветив идеальную фигуру.

Также отметим, поклонники сразу же принялись комментировать невероятно яркий и жаркий кадр, представленный на странице в Инстаграм.

«Ночная жрица на ночном дожоре)) все мы немного ночные жрицы))», «чо правда без белья», «Ночная жрица,что сказать,ну Полякова твою мать,снова кинула намёк что в холодильнике замок,ночью девушки всегда открывают … да да да,а потом весь день… всю жизнь,стонут что толстеют блин,ешьте девки не беда,счастья ведь в костях нема,середину нужно знать и холодильник штурмовать можно ночью,Днём с утра,только в меру девки да)», «Хоть одна Олина песня про меня😂 Да здравствует ночной жооорр!!🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪», «Хоть и реклама, но трек классный) Против рекламы ничего не имею)», – пишут пользователи.