Alyona Alyona показала Київ «забороненої» в Україні російській зірці

Українська співачка Alyona Alyona (Олена Савраненко) показала Київ «забороненої» в Україні російській зірці – коміку Олександру Гудкову.

У сторіс на Instagram співачки з’явився відповідний знімок з підписом «Показую гостям столиці».

Про заборону на в’їзд в Україну повідомив сам Гудков в інтерв’ю виданню «Медуза» в 2018 році.

«А коли ми вже від’їжджали, в аеропорту нас усіх по черзі запитали, чи були ми в Криму. Не можу сказати за всіх, але якісь дівчата по-любому туди їздили — на які-небудь корпоративи. І нам сказали таку фразу: «Ми вас впустили. Хоча могли і не впускати, і навіть не хотіли впускати, але у вас був запланований концерт. Але більше ви сюди не в’їдете». Потім вже за наших українських колег ми дізналися, що всім поставили п’ятирічний невъезд», — заявив тоді комік.

Варто, щоправда, відзначити, що восени 2019 року Гудков випустив кліп зі своєю участю, де знімався в головній ролі і де вся дія відбувається в Києві.

В базі «Миротворця» Гудкова немає.

Гудков відомий як співавтор низки популярних проектів: Comedy Woman, «Вечірній Ургант» на російському Першому каналі, кліпів Філіпа Кіркорова (у тому числі «Колір настрою синій»).