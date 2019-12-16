Під Одесою суд покарав відданого фаната СРСР

Під Одесою суд засудив місцевого жителя до року умовно за публічну демонстрацію радянського прапора. Інцидент стався 9 травня цього року в селі Матроска Ізмаїльського району Одеської області.

Відзначаючи “День перемоги” в травні чоловік “прикрасив” радянським прапором свій велосипед, на якому катався по рідному селу Матроска, поки його не зупинили поліцейські, повідомляється в Єдиному судовому реєстрі.

Дії порушника правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 436-1 КК України (Виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За публічну демонстрацію забороненої символіки Ізмаїльський райсуд засудив підсудного до року в’язниці з відстрочкою на один рік, врахувавши, що обвинувачений визнав свою провину. Крім того, його зобов’язали виплатити державі 14 тисяч гривень, витрачених на проведення експертизи.