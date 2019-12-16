Стіни залиті кров’ю: у гуртожитку Дніпра п’яний студент влаштував ПП

У Дніпрі 16 грудня студент-іноземець влаштував п’яний дебош у гуртожитку №2 Металургійної академії.

У пориві гніву хлопець розбив дверне скло, внаслідок чого серйозно порізав руку. Стікаючи кров’ю, бешкетник продовжив зривати злість на сусідів по гуртожитку, кидаючись на них з ножем і погрожуючи розправою. Про це OBOZREVATEL повідомила прес-секретар патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко

Як відзначили в прес-службі патрульної поліції, винуватцем кривавого інциденту є громадянин Марокко. Перебуваючи під впливом алкоголю, хлопець розбив дверне скло на п’ятому поверсі. При нанесенні удару він серйозно поранив руку. На звуки збіглися мешканці, привертаючи увагу бешкетника на себе. Діставши ніж, зловмисник пішов прямо на них, проте далі погроз справа не пішла.

На місце події викликали швидку. Стікаючого кров’ю хулігана доставили в лікарню. В цілях безпеки медиків карету супроводжував наряд поліції. Надавши необхідну медичну допомогу, хлопця доставили у відділення поліції для з’ясування обставин події.

Як повідомили в Telegram-каналі «Х**вий Дніпро», марокканець зі своїми земляками в цьому році заселилися на верхніх поверхах гуртожитку за наказом ректора. За словами студентів, іноземці з самого початку були гучними і досить скандальними. Зробивши ремонт за власний рахунок, вони не впускали до себе інших мешканців, з-за чого ті були змушені тіснитися в підвальній душовою. Будь-які зауваження з приводу неналежної поведінки вони ігнорували або просто робили вигляд, що не розуміють, про що їх просять.

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В гуртожитку Дніпра п’яний студент влаштував ПП

Telegram-канал «Х**вий Дніпро»

В гуртожитку Дніпра п’яний студент влаштував ПП

Telegram-канал «Х**вий Дніпро»