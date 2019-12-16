На російському телеканалі показали трьох українських військових, які перебувають у полоні «ДНР»

На телеканалі «Росія 1» вийшов сюжет, в якому показали трьох українських військових, які перебувають у полоні бойовиків самопроголошеної «ДНР».

Це військові Збройних сил України Богдан Пантюшенко, Олександр Кориньков і Сергій Глондар.

Богдан Пантюшенко — командир танка, який підбили під Донецьком. Знаходиться в полоні бойовиків самопроголошеної «ДНР» з січня 2015 року.

Військовослужбовці 3-го полку спецпризначення старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Кориньков потрапили в полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойову задачу в районі Дебальцеве. Військові супроводжували колону і повинні були вивести поранених з Дебальцеве, однак їх загін потрапив у засідку. Тоді кілька військових загинули, декілька отримали поранення, інших взяли в полон.

«Їх внесли у списки на обмін і готові віддати Україні. Якщо обмін відбудеться», — йдеться у сюжеті російського телеканалу.

Зазначається, що всього на підконтрольній бойовиками «ДНР» території таких полонених кілька десятків.