Нардеп «Слуги народу» Холодів лобіює підвищення маржі для торговців сигаретами

Ініціатива може спровокувати зростання цін на сигарети на більш, ніж на 15%

Як стало відомо Hubs, 10 грудня на засіданні робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат з фракції «Слуга народу» Андрій Холодів запропонував дозволити оптовим і роздрібним продавцям встановлювати без штрафу додаткову націнку на тютюнові вироби у розмірі 15% від максимальної роздрібної.

Зокрема, згідно з проектом правки, якими володіє редакція (див. фото нижче), пропонується тимчасово, 2020-2025 рр., наділити правом торговців «…перевищувати при реалізації тютюнових виробів максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці вироби у відповідності з законодавством, не більше ніж на 15%». Розмір цієї націнки запропоновано розраховувати без урахування акцизного податку. Тобто, з урахуванням податку перевищення кінцевої ціни сигарет від максимальної роздрібної» може бути ще вище.

Цю правку народний депутат вирішив провести через законопроект №1209-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві. Проект зараз проходить друге читання. Нову норму запропоновано внести до статті 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива».

Таким чином, якщо правка Холодова буде схвалена профільним Комітетом ВРУ, і згодом прийнята парламентом, з 2020 р. цигарки можуть подорожчати більш ніж на 15%.

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» з’ясували, що нардеп від «Слуги народу» Холодів може мати відношення до торгівлі сигаретами і вже лобіював правки щодо правил їх продажу. Сам нардеп цю причетність заперечував. Тим не менш, на підставі журналістського розслідування факту законодавчих ініціатив про збільшення прибутковості тютюнового бізнесу, Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службових становищем.

Тому Hubs звернувся до деяким членам Комітету з питанням про те, які мотиви у нової ініціативи Холодова, і буде вона підтримана парламентаріями.

Член фінкомітету Олексій Устенко (Слуга народу – СН) розповів Hubs, що текст правок дійсно обговорювалося, але він навряд чи буде зареєстрований до законопроекту.

«Андрій Холодів запропонував цю правку виробникам тютюнових виробів, і вони повинні дати фідбек і сказати, чи влаштовує вона їх чи ні. Наскільки я розумію, був підписаний Меморандум з чотирма компаніями (між виробниками тютюнових виробів і Кабміном – Ред.), і, наскільки мені відомо, ця правка не буде зареєстрована», – зазначив Устенко.

Він пояснив, що проект цієї поправки Холодів перш повинен був подати в Міністерство фінансів, Державну податкову службу та до виробників «для того, щоб отримати офіційний коментар, нормальна це модель, або ненормальна».

«Я так розумію, вона трохи не підходить виробникам, тому я думаю, що вона навряд чи буде зареєстрована. А особисто я буду голосувати за неї тільки в тому випадку, якщо Міністерство фінансів, виробники і податкова скажуть, що це нормальна хороша історія», – сказав нардеп, додавши, що дана ініціатива з’явилася тільки на засіданні робочої групи, «і чіткої позиції з нею у мене немає».

Помічник голови Комітету Данила Гетьманцева (СН), сказав, що для коментарів редакції не буде, тому що «правка Холодова», ось мовляв і дзвоніть йому, «навколо його ініціативи весь шум піднявся». Нардеп Мар’ян Заблоцький (СН) з правкою ще не знайомий, але до вівторка (останній день подачі правок щодо цього законопроекту) буде її вивчати.

Сам Андрій Холодів на момент публікації не знайшов часу відповісти на питання Hubs (були спрямовані його помічниці).

При цьому, як пояснив мотиви подання «правки» Олексій Устенко, «Холодів пропонує ввести підвищення без штрафу на 15% (від максимальної роздрібної ціни – Ред.). Кожна роздріб сама може вибирати, з якою націнкою продавати… плюс 3%, 10% або 15%. Логіка в тому, що є магазини в сільській місцевості, маленьких райцентрах, які торгують контрафактними сигаретами. Тому що їм не вигідно продавати легальні сигарети, оскільки там встановлюється дуже дрібна націнка». Щодо розслідування «Схем» Устенко додав, що не вважає Холодова лобістом власного бізнесу: «…Навряд чи він лобіював власний бізнес, так як він сказав, що вийшов з нього ще 2 чи 3 роки тому».

Зазначимо, що 12 грудня був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між представниками тютюнової індустрії (компаніями-членами Європейської Бізнес Асоціації) та Кабінетом Міністрів України. У документі передбачено низку заходів щодо створення чесної і прозорої конкуренції в індустрії, посилення боротьби з незаконною торгівлею та ухиленням від сплати податків, забезпечення передбачуваності і прозорості в роботі гравців тютюнового ринку. В ЄБА позитивно оцінюють домовленості між табачниками та КМУ.

Раніше Hubs повідомляв, що найбільші виробники сигарет в Україні (Філіп Морріс, BAT, JTI і Imperial Tobacco) закликали скасувати збільшення торгових націнок на їх продукцію в Україні через прийняття ВРУ законопроекту №1049, яким встановлюється торгова націнка на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни.