Небезпечні відходи з Чорногорії: стало відомо, яке сміття збираються утилізувати у Херсоні (фото)

Новий оберт отримала ситуація із начебто піском з Чорногорії, який завезли до херсонського порту. Вантаж виявився небезпечними відходами, які мали захоронювати на сміттєзвалищі в Херсоні. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що станом на зараз корабель стоїть, оформлювати такий вантаж митниця не збирається, а Національна поліція України вже порушила кримінальне провадження. За словами чиновника, документи щодо зобов‘язань щодо захоронення “піска” – підробні.

Раніше повідомлялося, що міський голова Херсона Володимир Миколаєнко начебто підписав гарантійний лист директору іноземної компанії “Valgo” про те, що близько 10 тисяч тонн промислових побутових відходів ІІІ-IV класу таки захоронять на Херсонському міському звалищі. Втім, лист виявився фейком.

“Такого листа я не підписував. Це підробка, надрукована не на бланку виконкому та скріплена печаткою, яку за документами давно утилізували”, – сказав мер.

Місцеве видання «МОСТ» повідомило, що французька компанія «Valgo» підписала договір з київською фірмою «Арка», яка в свою чергу має договір з оператором херсонського звалища ТОВ «ТД Ітака». Факт прийому піску з Чорногорії підтверджує співвласниця «Ітаки» – відома у Херсоні «регіоналка» та досвідчена чиновниця у минулому Альона Ротова. За її словами, «пісок» із заводу у місті Бієло начебто пройшов усі експертизи та є безпечним. За її словами, він може застосовуватися у будівництві, проте чомусь Чорногорія його не залишила в себе.

“Ось корабель, везе перші 3600 т «піску» з м. Бієло в Чорногорії. До кінця року мали привезти 10 000 т. Пісок? В Україну? По ціні €1.20 за тону (пісок десь в 100 разів більше коштує)? Нічого не дивує? Подивіться, як виглядає цей «пісок» – насправді, це відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється. Тобто простими словами – небезпечні відходи. Очевидно, замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як сміттєзвалище, імпортувавши їх на підставну компанію зі статутним капіталом 2 грн. Більше того, подані підробні документи щодо зобов‘язань щодо захоронення «піска» (нащо його захоронювати, якщо це пісок?!?)”, – зазначив Нефьодов.

Відомо, що у 2018 році Всесвітній банк виділив Чорногорії 50 мільйонів євро для очищення промислових звалищ. Мова йде про 4 таких звалища. Очистити одне з них взялася французька фірма “Valgo”. Планувалося, що вона вивезе зі звалища в селищі Бієла в Бока-Котороській затоці і переробить 110 тисяч тонн відходів. За це французькій компанії буде сплачено 19 мільйонів євро.