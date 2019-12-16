В Антарктиді знайдено найглибше місце на Землі (фото)

Команда гляціологів Каліфорнійського університету склала точну карту контуру землі під льодовиковим щитом Антарктиди. Одним із відкриттів, що вдалося зробити команді під час роботи, було визначення найглибшого місця на суші, розташованого під льодовиком Денман в Східній Антарктиді, повідомляє Anadolu Agency (AA).

Каньйон опускається на 3,5 кілометра нижче рівня моря і зараз він заповнений кригою. Для складання карти були використані дані про товщину льоду з 19 різних дослідницьких інститутів, починаючи з 1967 року. Дослідження також охоплюють дані георадіолокаціі з мільйона квадратних кілометрів. Крім того, автори дослідження використовували інформацію про швидкість руху льоду і сейсмічну інформацію.

Раніше найглибшою впадиною на суші вважалася інше місце в Антарктиді – западина Бентлі: її глибина сягає 2555 метра нижче рівня моря.