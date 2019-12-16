Небезпечний маніяк з’явився в окупованому Криму (фото)

У Криму орудує маніяк, який здійснює насильство по відношенню до дітей 8-16 років біля севастопольських освітніх установ. Про це повідомляє Крим. Реалії

У розпорядження редакції потрапив лист російського “заступника міністра освіти Криму” Айдера Аблятіпова до освітніх установ півострова, в якому зазначено, що “слідком” Росії розслідує кримінальну справу за фактом вчинення сексуального насильства по відношенню до дітей. Більшість злочинів скоєно поблизу освітніх установ”,-йдеться у повідомленні.

Крім того, в Криму розповсюдили орієнтування з описом зовнішності злочинця, одягу, особливостями його мови і поведінки, а також складений правоохоронцями фоторобот. Зокрема, повідомляється, що в зимовий час злочинець приховує обличчя до брів в’язаною шапкою, а нижню частину обличчя шарфом.

Перші повідомлення в батьківських групах в Viber про дії сексуального маніяка біля севастопольських освітніх установ з’явилися ще в жовтні. Про випадки посягання на дітей повідомляли в групах Севастополя, Ялти і північних регіонів півострова.