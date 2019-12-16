Відома українська співачка потрапила у ДТП

Відома львівська співачка Ірина Федишин потрапила у ДТП, повертаючись із концерту.

Деталі: Аварію трапилася в ніч на понеділок у Здолбунові. Мікроавтобус Mercedes-Benz, де перебувала співачка, повертав ліворуч на АЗС. У цей момент водій іншого мікроавтобуса вирішив обігнати Mercedes, що пригальмував для повороту, унаслідок чого трапилась ДТП. На водія мікроавтобуса, що здійснював обгін, склали протокол за ст. 124 КУпАП.

У момент зіткнення у мікроавтобусі перебувала команда Ірини Федишин​ та її чоловік і продюсер Віталій Човник. Вони саме повертались до Львова із концерту в Шепетівці.

У прес-службі поліції зазначають, що медики діагностували в учасників ДТП забої, але від госпіталізації вони відмовились.

За словами продюсера, Федишин отримала незначні травми і почувається задовільно.

Пряма мова Федишин: “Друзі, зі мною та моєю командою трапилася прикра пригода. Вчора, повертаючися з концерту, о 00:45 ночі, ми потрапили в аварію. Це дуже страшно… Ми готувалися здійснювати маневр, включивши заздалегідь лівий поворот.

У цей же час, інший пасажирський бус, перетнувши суцільну смугу, на швидкості “влетів” у наше авто. Удар був чималої сили. Через біль у м’язах, викликали швидку та провели ніч у лікарні. На щастя, все обійшлося травмами середньої важкості і шоком. Слава Богу, всі живі і здорові”.