Меркель запрошує фахівців не з ЄС на роботу в Німеччину

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запросила кваліфікованих фахівців з країн, що не входять в Європейський союз, приїжджати на роботу до ФРН.

Про це вона сказала в своєму відеозверненні.

«Бізнес не може бути успішним без достатньої кількості кваліфікованих працівників. Ми знаємо, що багато секторів і підприємства відчайдушно шукають фахівців. Тому необхідно прагнути до того, щоб було достатньо кваліфікованих працівників. Інакше компаніям доведеться переміщатися — і ми, звісно, цього не хочемо», — сказала канцлер.