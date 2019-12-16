Елена Зеленская посетила школы и музей: два стильных повседневных образа первой леди Украины (фото)

Первая леди Украины в рабочей командировке продемонстрировала два стильных образа на каждый день.

Пока первая леди США Мелания Трамп устраивает рождественские вечеринки, Елена Зеленская ездит в рабочие командировки. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав несколько фотографий.

Первая серия снимков была сделана в Черкасской области, где леди Зе посетила несколько школ. В этот раз Елена решила оценить питание школьников и лично отведала блюда, которые подают ученикам в школьных столовых.

Елена Зеленская

Для визита и встречи с учениками Елена выбрала вполне демократичный образ: стильный кашемировый свитер шоколадного цвета, который заправила в черные широкие брюки.

Елена Зеленская

А днем позже, в День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Елена Зеленская посетила Национальный музей “Чернобыль”, где приняла участие в открытии экспозиции “Звонок в 1986-й”.

Елена Зеленская

На торжественной встрече супруга Зеленского так же появилась в брюках, на этот раз свой образ она дополнила объемным жакетом и черной блузой.

Елена Зеленская

«Сегодня – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Экспозиция «Звонок в 1986-й» ​​в Национальном музее «Чернобыль», на открытии которой побывала, является символом связи поколений. Она напоминает нам о важности исторической памяти о техногенной катастрофе, которая считается крупнейшей в истории человечества. Этот звонок в прошлое – на самом деле сообщение нам, предостережения. Чтобы не забывали сами, рассказывали детям. Чтобы эту трагедию они не воспринимали только как сюжет фильма. Чтобы они осознали ужас той реальности, вынесли суровый урок и не повторили допущенных ошибок. Чтобы знали истории обычных людей, которые спасли мир. Я бесконечно благодарна ликвидаторам аварии на ЧАЭС за их нечеловеческий подвиг.

P.S. Имела честь лично поблагодарить Николая Феодосьевичу Горбаченко, дозиметрист, который дежурил на реакторе той страшной ночи, очевидцу аварии и ликвидатору ее последствий, и поздравить его с юбилеем. Люди с супервозможностями реальные, они среди нас. Ценим их сейчас, чтобы не было поздно»,- подписала серию снимков Елена.