SkyUp анонсувала рейси з Харкова в Батумі, Тбілісі, Бургас і Тель-Авів

Авіакомпанія SkyUp Airlines в рамках літньої навігації анонсувала запуск рейсів з Харкова в Батумі, Тбілісі (обидві – Грузія), Бургас (Болгарія) і Тель-Авів (Ізраїль) в березні-червні 2020 року.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Як повідомляється, зокрема, рейси з Харкова у Батумі стартують 29 травня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по вівторках і п’ятницях. Вартість квитка – від 1,9 тис. грн в одну сторону без багажу.

Рейси з Харкова у Бургас заплановані з 2 червня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по вівторках. Вартість квитка – від 1,6 тис. грн в одну сторону без багажу.

Рейси з Харкова у Тель-Авів стартують з 29 березня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по четвергах і неділях. Вартість квитка – від 2,4 тис. грн в одну сторону без багажу.

Рейси з Харкова у Тбілісі заплановані також з 29 березня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по понеділках і четвергах. Вартість квитка – від 1,8 тис. грн в одну сторону без багажу.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines (Київ) поповнила свій флот десятим літаком – середньомагістральних Boeing 737-900 ER. Крім цього, SkyUp має шість Boeing 737-800, два Boeing 737-700 і один Boeing 737-900 ER.

ТОВ «Авіакомпанія «Скайап» зареєстровано в Києві у червні 2016 року. Засновником є ТОВ «ACS-Україна» Тетяни і Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами «Скайап» є Олександр (50%) та Юрій (50%) Альба. Загалом авіакомпанія здійснює 47 маршрутів (32 регулярних і 15 чартерних). При цьому відсоток регулярних рейсів становить 61% від загальної кількості рейсів.