Узурпація від Зеленського, Богдана і Єрмака: дно і пекло!

А ось це вже дно і пекло! На сайті ВР з’явився проект змін до Конституції від Зеленського разом з порівняльною таблицею.

У ньому є різні цікаві пункти. Наприклад там є пункт 8-1, який дозволяє людям президента, префектам, знімати з посади будь-якого обраного мера або голову громади. Правда типу тимчасово. Але ми ж пам’ятаємо, що в Україні немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. А ще в цих поправках є можливість скасовувати рішення місцевих рад. Загалом, про своє право обирати та делегувати повноваження своїм обранцям можете забути. Президенту мабуть краще знати, що вам треба. І тепер деребан землі і бюджетів піде під контролем ОП. А протидія цьому ДБР, СБУ і ГПУ? Так їх керівництво фактично призначає президент. А значить це буде бджоли проти меду. Ну, що можна про це сказати? Чистий спроба узурпація від Зеленського, Богдана і Єрмака. І привіт з Ерефії. Президент, який вже може призначати практично всіх, навіть главу ДБР, стає практично царем.

Милі юнаки з ОП, хочу вам сказати вибачте, але засуньте собі це табу. І ось проти цього багато хто вже будуть готові виходити на Майдан. Або внесете правку, якої забороніть Майдан?

А зануритися в пекло можна тут.

Борислав Береза