Будуть бити: Арахамія заявив про можливі напади на «слуг народу» через земельного питання

Після нападу на «слугу народу» Михайла Ананченко, керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія не виключив агресію у відношенні представників монобольшинства у зв’язку з розглядом земельного питання.

Арахамія в кулуарах Ради заявив, що поліція попередила «слуг народу», що на цьому тижні буде «активна й агресивна фаза».

«Правоохоронні органи нас попередили, що напади можуть тривати на цьому тижні. Тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони не прийшли в зал, коли буде голосування, змінили свою думку і не голосували», — заявив він.