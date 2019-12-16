Пояснили В ГМС, як узаконене подвійне громадянство допоможе повернути людей в Україну

В Україні готуються узаконити подвійне громадянство і вважають, що така «програам імміграції» допоможе наповнити країну людьми.

Про це заявив керівник Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк в інтерв’ю «Європейської правді».

За його словами, першим кроком до цього стало внесення в Раду президентського законопроекту №2590.

«Цей документ, ймовірно, ще належить обговорити в парламенті, він може бути змінений. Не виключено, що будуть і додаткові проекти з цього питання. Але вектор змін встановлений президентом», — зазначив він.

Соколюк вважає, що Україні необхідно «наповнення людьми для розвитку нашої країни».

«Зараз визначається, як буде оформлена нова процедура, але дещо вже зрозуміло. Конституційна норма про «єдине громадянство» збережеться: вона означає, що ми і далі будемо сприймати людей як громадян України, незважаючи на те, чи є у них також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта», — зазначив він.

В той же час будуть деякі обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор, додав чиновник.

«Подвійне громадянство — це в деякому роді програма імміграції в Україну. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. Тому повинні запропонувати певним категоріям мігрантів: «Приїжджайте в Україну»… Але гасла «Приїжджайте!» – недостатньо. Потрібна економічна програма, яка б заохочувала це зробити», — підкреслив керівник ГМС.