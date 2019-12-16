Віталій Портников: Путін блефував на переговорах із Зеленським

Міністр енергетики України Олексій Оржель визнав, що газопровід «Північний потік-2» – навіть якщо не будуть задіяні повноцінні американські санкції проти його будівництва –не почне діяти раніше осені 2020 року. Але і це насправді дуже оптимістичний прогноз.

Для того, щоб роботи поновилися, необхідно дочекатися рішення цілого комплексу питань. Це не тільки те, як поведуть себе європейські компанії після оголошення американських санкцій – у багатьох з них вже оголосили, що в цьому випадку призупинять свою участь в будівництві. Це і розгляд апеляції, поданої на рішення датських влади дозволити будівництво газопроводу. Але навіть якщо після перемоги в апеляції «Газпрому» спорудження «Північного потоку-2» продовжиться, після закінчення цього будівництва доведеться добудовувати континентальний газопровід на балтійському узбережжі Німеччини. Про це пише автор на сайті «Радіо Свобода».

Звичайно, можна собі уявити урочистий захід по запуску «Північного потоку-2» в кінці наступного року. Можна навіть уявити, що для участі в цьому заході захоче приїхати сам Путін. Але перерізати стрічку – це одне. А доставити споживачу газ – зовсім інше.

Український транзит

Але навіть у тому випадку, якщо «Північний потік-2» все ж таки запрацює, він, як і інші російські альтернативні газопроводи, потрапить під дію Європейської енергетичної директиви. А ця хартія забороняє наповнювати той самий газопровід більш ніж 50 відсотками продукції одного і того ж виробника.

Так, напередодні запуску «Північного потоку-2» німецький бундестаг прийняв поправки в законодавство, які теоретично дозволять саме цим маршрутом обійти Європейську директиву. Однак для цього німецькій владі доведеться піти на тривалу тяганину з Єврокомісією, яка може розтягнутися на роки. І ніхто не сказав, що в Берліні хочуть такого конфлікту.

Це означає, що російські газопроводи не зможуть вийти на проектну потужність в будь-якому випадку. І необхідність в українському транзиті – причому в досить великому її обсязі – все одно залишиться.

«Особистий гаманець» Путіна

Чому ж у Москві роблять вигляд, що транзиту вимагати не будуть і вимагають від Києва компромісів– відмова від арбітражних позовів і контракту на довгострокову закупівлю російського газу? Може, Володимир Путін чогось просто не розуміє?

Як раз навпаки. Російський президент розуміє дуже добре. Вже в чому-чому, а на газі він точно знається. Спеціальна операція по «анексії» «Газпрому» була для Путіна не менш знаковою, ніж анексія Криму.

В епоху попередника Путіна Бориса Єльцина «Газпром» залишався вотчиною «старих» сімейств ще радянських газовиків, а його менеджмент далеко не в усьому і не завжди підтримував Кремль. Саме ця обставина дозволяло розраховувати на певний плюралізм у прийнятті важливих державних рішень. Саме тому телеканал НТВ, який кредитував «Газпром», залишався відносно незалежною медіа. І Єльцин з цим зробити нічого не зміг.

А Путін – зміг. Він відправив засновника «Газпрому» Віктора Черномирдіна у почесне заслання в російське посольство в Києві, а голову холдингу Рема Вяхірєва – у відставку. З тих пір «Газпромом» керують найближчі соратники Путіна, а спостерігачі називають компанію «особистим гаманцем» російського президента. І його власним політичним зброєю.

Газову петлю від Путіна

Путін дуже хотів, щоб нові російські газопроводи – навіть на шкоду доходах «Газпрому» –обійшли Україну і дозволили б йому диктувати Києву свої політичні умови. Але тепер, коли в «Газпромі» не впоралися з цим завданням в потрібний термін, а європейці зберегли необхідність транзиту по українській ГТС, їй потрібно хоча б домогтися повернення до старої схеми повної української енергетичної залежності від Росії. Причому робити це потрібно швидко, поки в українській столиці не схаменулися і не розібралися в суті, що відбувається на газовому ринку.

Тому Путін і поспішає. Тому й проводить переговори з Зеленським по газу прямо на полях «нормандського саміту». Тому і обіцяє знижку на газ прямо з екрану телевізора.

Йому дуже потрібно врятувати прибутку «Газпрому» і накинути газову петлю на шию українському. Тому він і блефує.